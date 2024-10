Fluminense vai ao Barradão e mantém foco contra o rebaixamento diante do Vitória

O Fluminense faz um confronto direto contra o rebaixamento diante do Vitória, neste sábado, às 16h30, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor baiano quer confirmar a boa fase para encaminhar de vez a permanência na divisão frente a um adversário, que vem crescendo na competição, mas está muito ameaçado.

Vindo de três vitórias consecutivas, a última em jogo atrasado frente ao Athletico-PR, por 1 a 0, o Fluminense se afastou da zona de rebaixamento e subiu para o 11º lugar, com 36 pontos. No entanto, ainda não garantiu a sua permanência, já que o Corinthians, o primeiro dentro do descenso, tem 32.

O Vitória também vive bom momento, tanto que só perdeu um dos últimos cinco jogos. Na última rodada, em casa, bateu o Red Bull Bragantino por 1 a 0. O time baiano inicia a rodada fora da zona de rebaixamento, no 16º lugar, com 32 pontos, levando a melhor sobre o Corinthians pelo número de vitórias: 9 a 7.

O Fluminense vem se dando bem quando atua em Salvador e não perde do Vitória fora de casa desde 2014. No retrospecto geral, eles já se enfrentaram 40 vezes, com 16 triunfos do time carioca, 14 empates e dez derrotas.

O técnico Mano Menezes não terá o volante Bernal, suspenso. O zagueiro Thiago Silva ficou sem treinar com o grupo durante a semana e deve seguir como desfalque. Na defesa, Thiago Santos e Manoel continuam entre os titulares. A principal dúvida do treinador está no setor de meio-campo.

Victor Hugo deve ser escalado no lugar de Bernal. Desta forma, Nonato, que também seria opção, pode ficar como opção no banco de reservas após se recuperar de lesão. Mano Menezes vem tendo calma com o atleta.

"Não gosto muito de fazer conta, porque elas quase nunca se realizam. Acho que a gente precisa fazer o que está fazendo agora, ter aproveitamento que estamos tendo, porque isso vai nos tirar de qualquer possibilidade de estar entre os últimos quatro. É só olhar o aproveitamento da equipe no returno. Isso que a gente tem que continuar fazendo. Vamos pensar em cada jogo. Pensar no jogo de Salvador", disse Mano Menezes.

Por outro lado, o técnico Thiago Carpini não terá o zagueiro Wagner Leonardo, suspenso. Com isso, a dupla defensiva será formada por Neris e Edu. O atacante Alerrandro retorna ao time titular, depois de ficar fora diante do Bragantino porque ainda tem vínculo com o clube de Bragança Paulista. Ele terá ao seu lado Gustavo Mosquito e Carlos Eduardo, com Everaldo também sendo opção.

No banco de reservas, o lateral-direito Willean Lepo fica à disposição do treinador após se recuperar de lesão. O Vitória ainda tem no departamento médico: Camutanga, Lawan, Caio Vinícius, PK e Osvaldo.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FLUMINENSE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito, Carlos Eduardo (Everaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Victor Hugo, Martineli, Lima e Ganso; Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).