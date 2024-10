Athletico vence o Cruzeiro em jogo com a expulsão mais rápida da história

Em um jogo marcado pela expulsão mais rápida da história do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba, neste sábado, pela 31ª rodada. A vitória encerrou uma sequência de 11 rodadas sem triunfos do time paranaense, que contou com uma vantagem inusitada logo no início da partida.

Aos três segundos, logo após a saída de bola, o atacante Rafa Silva foi expulso por acertar uma cotovelada em Kaique Rocha. O cartão vermelho ao jogador cruzeirense estabeleceu um novo recorde no Brasileirão. Antes, a expulsão mais rápida também era de um atleta do Cruzeiro: em 2009, no clássico contra o Atlético-MG, Zé Carlos foi expulso pelo mesmo motivo com 12 segundos.

Com o resultado, construído a partir dos gols de Pablo, no primeiro tempo, e Julimar, marcado aos 15 segundos do segundo tempo e de Nikão, o Athletico soma agora 34 pontos. Já o Cruzeiro, que entrou em campo com um time reserva focando no segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Lanús, estacionou nos 44 pontos.

O time mineiro terá a decisão pela Sul-Americana na próxima quarta-feira (30), às 19h, na Argentina, após empatar por 1 a 1 no primeiro jogo, em Minas Gerais. Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruzeiro segue sem vitórias, acumulando quatro empates e duas derrotas.

A partida mal havia começado quando, aos três segundos, Rafa Silva acertou o zagueiro Kaique Rocha e foi expulso. A saída precoce do atacante, antes mesmo do primeiro minuto, alterou completamente o panorama do jogo e comprometeu a estratégia do Cruzeiro, que já havia entrado em campo com um time reserva.

Dessa forma, o que se viu foi um duelo de ataque contra defesa. O Athletico-PR dominava as ações, mas encontrava dificuldade para concluir as jogadas. Aos 24 minutos, no entanto, conseguiu abrir o placar em uma jogada aérea. Julimar, em boa atuação, avançou pela esquerda, driblou o marcador e cruzou para Pablo, que, livre na segunda trave, cabeceou com força para o gol.

O Athletico continuou controlando o jogo, com mais posse de bola e volume ofensivo, mas faltava tranquilidade para finalizar com precisão e garantir o segundo gol, que consolidaria a vitória.

Se no primeiro tempo houve a expulsão relâmpago, o segundo tempo também foi definido logo no início. O Athletico sacramentou sua vitória aos 15 segundos, com um gol de Julimar. Após uma falha de Jonathan Jesus na saída de bola, Julimar tabelou com Pablo e ficou cara a cara com Anderson, mandando uma bomba para o fundo do gol.

O Athletico continuou dominando a partida e quase ampliou o placar com Erick, que cabeceou após falta cobrada por Nikão, mas Anderson fez uma bela defesa para evitar o terceiro gol.

Com o passar do tempo, o time paranaense diminuiu o ritmo e permitiu que o Cruzeiro, mesmo com um jogador a menos, chegasse ao ataque. Aos 28 minutos, após uma boa jogada entre William, Gabriel Veron e Matheus Pereira, o meia recebeu na entrada da área e chutou rasteiro, mas a bola passou perto da trave esquerda.

O Athletico finalmente fez o terceiro gol aos 34 minutos. Nikão recebeu a bola na área, encontrou espaço na marcação e disparou um chute forte no canto esquerdo de Anderson. No final, o Athletico teve chances de ampliar ainda mais o placar, mas a partida terminou com um convincente 3 a 0.

O próximo compromisso do time paranaense no Campeonato Brasileiro vai ser diante do Vitória no sábado, às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Já o Cruzeiro, pelo Brasileirão, volta a campo na quarta-feira (6), contra o Flamengo, às 21h, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 3 X 0 CRUZEIRO

ATHLETICO - Mycael; Madson (Cuello), Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Felipinho (Zapelli), Nikão e João Cruz (Fernandinho); Julimar (mastriani) e Pablo (Emersonn). Técnico: Lucho González.

CRUZEIRO - Anderson; Wesley Gasolina (Willian), Zé Ivaldo, Jonathan e Kaiki Bruno (Marlon); Fabrizio Peralta (Gabriel Veron), Lucas Romero, Ramiro e Lucas Silva (Matheus Pereira); Mateus Vital (Matheus Henrique) e Rafa Silva. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Pablo, aos 24 minutos do primeiro tempo, Julimar, aos 15 segundos, Nikão, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian, Zé Ivaldo e Peralta (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Rafa Silva (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA) (PE).

RENDA - R$.926.030,00.

PÚBLICO - 35.936 pagantes.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR)