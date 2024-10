Após empate, Abel Ferreira diz que problemas da defesa têm a ver com 'decisões dos jogadores'

Após o empate em 2 a 2 com o Fortaleza no Allianz Parque neste sábado, o técnico Abel Ferreira isentou os problemas da defesa da equipe e disse que o resultado "não tem nada a ver com o sistema defensivo, tem a ver com as decisões dos jogadores".

"Eu sofro muito quando os jogadores tomam decisões que não são as melhores e também vibro muito quando os jogadores tomam as melhores decisões e ganhamos todos com isso. Portanto, aqui dentro estamos sempre todos juntos em todos os momentos", afirmou o treinador.

Questionado se os pênaltis estão sendo banalizados, Abel comentou sobre o regulamento. "Já falei há muito tempo que essa regra devia mudar. Há uma regra muito clara que quando o centroavante toca na mão, intencional ou intencional, antes da bola entrar no gol, são todos anulados. Tem que se criar uma regra, porque senão sempre há uma interpretação".

Abel também foi perguntado se o Palmeiras foi favorecido neste sábado com dois pênaltis marcados. "Se bateu na mão e se vai na direção do gol, se a mão não está na posição que tem que estar, se a mão tem que estar paralela ao corpo e está aqui em cima, isso é uma pergunta que tenho de fazer aos árbitros. Na minha opinião bateu na mão e não está na posição natural do corpo, é pênalti".

Sobre os últimos momentos do jogo, quando o Palmeiras buscava o terceiro gol, Abel disse que "não faltou nada". "Hoje não fomos capazes de conseguir fazer. Tivemos uma grande oportunidade num cruzamento em que o Gomes vai cabecear e bate no ombro e ela sai para fora".

Por fim, ele voltou a comentar sobre a tarde infeliz de seus atletas. "O futebol é feito de decisões. Nós não estivemos felizes nas nossas decisões defensivas, da forma como tomamos o gol, e também não estivemos felizes da forma como deveríamos e poderíamos ter dilatado mais o marcador, mas o futebol é feito disso", falou, sobre as dificuldades da defesa durante o jogo.