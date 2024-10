Yuri Alberto vive melhor ano da carreira e vira esperança do Corinthians para fugir da queda

Com os dois gols marcados no empate com o Racing, na noite de quinta-feira, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, Yuri Alberto chegou à marca de 29 participações em gol no Corinthians em 2024. Foram 23 gols e seis assistências com a camisa alvinegra em 50 jogos nesta temporada. Mesmo sob críticas no começo do ano, ele se consolida como o principal nome da equipe e é arma fundamental na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

O atacante chegou ao Corinthians em 2022, emprestado pelo Zenit, da Rússia. No primeiro ano, foi às redes 11 vezes com a camisa alvinegra. Já na temporada seguinte, quando foi contratado em definitivo, marcou 15 gols. No início deste ano, quando estava sob críticas, o Corinthians recusou uma proposta do futebol inglês para contratar o atacante por empréstimo.

Yuri Alberto é a peça mais importante do Corinthians na Sul-Americana, em que a equipe busca o título inédito. Nela, marcou oito gols e duas assistências em dez partidas - média de uma participação para gol por jogo. No Brasileirão, os números são ligeiramente inferiores: oito gols e quatro assistências em 23 partidas, com uma média de 0,52 participação a cada vez que entra em campo.

Levando em consideração todas as competições, a média de participações para gol de Yuri nesta temporada é de 0,58 por jogo. É a temporada mais artilheira do atacante de 23 anos desde que iniciou sua carreira profissionalmente, no Santos. Antes disso, seus melhores números haviam sido no Internacional, em 2021, em que marcou 19 gols em 55 jogos.

Os números de Yuri Alberto o colocam à frente de Jonathan Calleri e Flaco López, centroavantes de São Paulo e Palmeiras, respectivamente. Enquanto Flaco López soma 28 participações para gol nesta temporada - foi ultrapassado pelo atacante do Corinthians justamente após o duelo com o Racing nesta quinta-feira -, Calleri fica logo abaixo, com 20. Vale ressaltar que, enquanto os rivais disputam na parte de cima da tabela, Yuri Alberto tem a dificuldade de ajudar o Corinthians na luta contra o rebaixamento.

Em setembro, quando estava em baixa, o atacante chegou a ficar na reserva. Ramón Díaz, em confronto com o Flamengo, pelo Brasileirão, optou por iniciar a partida com Héctor Hernández, da Espanha, que havia acabado de ser contratado. Em poucos minutos, no entanto, ele precisou ser substituído por causa de uma lesão, abrindo espaço para a entrada de Yuri. O camisa 9 deu uma assistência, para Talles Magno, na vitória por 2 a 1.

Desde então, conquistou sua posição no Brasileirão. Nas últimas quatro partidas, foi às redes quatro vezes e deu uma assistência. O Corinthians somou sete pontos dos 12 possíveis no período - aproveitamento de 58,4%. A única partida que começou na reserva desde o setembro foi na ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Por opção técnica de Ramón Díaz, o treinador optou, novamente, pelo centroavante espanhol na ocasião.

Os 23 gols marcados por Yuri Alberto também o colocam na vice-liderança da artilharia do futebol brasileiro em 2024. Ele está empatado com Martín Lucero, do Fortaleza, e Anselmo Ramon, do CRB, e fica atrás somente de Pedro, do Flamengo, que foi às redes 30 vezes neste ano. No entanto, o camisa 9 rubro-negro se lesionou e não voltará a disputar nenhuma partida nesta temporada.

Ramón Díaz escolheu manter Yuri Alberto como titular, ao lado de Memphis Depay. Nesta quinta-feira, o holandês deu assistência para o primeiro gol do camisa contra o Racing. Eles são a aposta do Corinthians, tanto na luta contra o rebaixamento, como na busca pelo título inédito da Sul-Americana. Com o empate por 1 a 1, os brasileiros precisam vencer na Argentina, na próxima semana, para avançar à decisão.

"Nós tínhamos condições de vencer o jogo, infelizmente com as condições do gramado a partir do meio pro final do primeiro tempo e do segundo tempo acabou nos complicando muito", disse Yuri Alberto, após o jogo. Se não for campeão da Sul-Americana, o Corinthians ficará fora da Copa do Brasil na próxima temporada, assim como da Libertadores.

Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe viaja a Cuiabá para enfrentar os donos da casa na Arena Pantanal na próxima segunda-feira, dia 28. Ambos os clubes lutam diretamente contra o rebaixamento.