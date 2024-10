Ramón Díaz aponta irregularidade mo 1º gol do Racing: 'Se fosse no Brasileiro, seria falta'

O técnico Ramón Díaz apontou irregularidade mo primeiro gol do Racing, aos cinco minutos de jogo, nesta quinta-feira, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Segundo o argentino, o zagueiro Cacá foi deslocado no lance: "Se fosse no Brasileiro, seria falta."

Apesar da necessidade de vencer em Buenos Aires na semana que vem, o técnico não se surpreendeu com o empate e vê a disputa aberta para se chegar à decisão. ""Eu não pensei que vocês (jornalistas) todos pensassem que essa fase ia ser definida hoje, vocês estão enganados porque o futebol internacional é diferente, as táticas são diferentes, a agressividade é diferente, os árbitros não são brasileiros, eles são da luta permanente de um jogo e nós temos que correr."

Ramón mostrou confiança no time. "Faltam 90 minutos para jogar e está tudo em aberto, o Corinthians não está eliminado. Temos que ir a Buenos Aires e jogar em qualquer estádio, porque se queremos jogar a final temos que primeiro tentar ir lá e, apesar de jogarmos fora, o Corinthians a tem uma equipe que tem a possibilidade de poder passar"

O treinador justificou a entrada de Romero no primeiro tempo na vaga do volante José Martínez, machucado. "Quando fizemos a alteração, estávamos 1 a 1 e íamos empatar, e eu sou um treinador que tem a característica de poder atacar e correr riscos. É preciso compreender isso. Vou fazê-lo aqui, vou fazê-lo amanhã, depois de amanhã, toda a minha vida. Quando vejo que a equipe precisa de médios, utilizamos os médios, mas quando precisamos de jogadores ofensivos, vamos utilizá-los. O Corinthians tem um técnico com características ofensivas e eu corro os riscos, eu os assumo e se houver."