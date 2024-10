Mourinho critica Uefa e admite abrir mão de torneios europeus no futuro: 'Melhor coisa a fazer'

Expulso no empate de 1 a 1 do Fenerbahce com o Manchester United nesta quinta-feira, em jogo da Liga Europa, o treinador José Mourinho demonstrou toda sua insatisfação com a Uefa ao final do confronto. Irritado pela não marcação de um pênalti a favor da equipe turca, ele cogitou trabalhar em um clube no futuro que não tenha torneios da entidade em seu calendário.

"Penso que a melhor coisa a fazer quando deixar o Fenerbahce é ir trabalhar em um clube que não jogue as competições da Uefa", afirmou. Em seu discurso, ele centrou foco no futebol inglês ao cogitar uma mudança de ares num período próximo. "Olha, se um clube inglês que está na parte inferior da tabela precisar de um técnico dentro de dois anos, estou pronto para ir", disse.

O lance que originou a expulsão do treinador aconteceu no segundo tempo. O lateral Osayi-Samuel foi derrubado na área e o árbitro mandou o lance seguir. O português reclamou da decisão do juiz Clément Turpin e levou o cartão vermelho. Assim, ele acompanhou o restante do confronto das arquibancadas.

"O juiz me disse uma coisa incrível. Afirmou que poderia ver a ação na grande área e observar o meu comportamento à beira do gramado, na linha lateral. Ele consegue ver a situação do pênalti e ficar de olho no meu comportamento. Por isso que ele é um dos melhores árbitros do mundo".

A partida, que terminou empatada foi bastante movimentada. O Manchester United saiu na frente com um gol de Eriksen. En-Nesyri empatou o duelo em bela cabeçada no segundo tempo. Sobre o jogo, Mourinho disse ter ficado satisfeito com o empenho de sua equipe.

"Tivemos uma atuação fantástica diante de uma equipe que, na teoria, tem um nível superior", afirmou. Com cinco pontos em três rodadas, o time turco ocupa a 14ª posição na classificação. Com 100% de aproveitamento, Lazio, Tottenham e Anderlecht ocupam o topo da tabela com nove pontos.

O próximo compromisso do Fenerbahce pela competição acontece no dia 7 de novembro. O time turco visita o AZ Alkmaar, da Holanda, em partida válida pela quarta rodada da competição.