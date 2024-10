Escobar prevê dificuldades contra ameaçado Ituano, mas pede Santos ousado: 'Buscar os 3 pontos'

Ovacionado pelos santistas a cada toque na bola diante do Ceará pela grande entrega em campo e os tantos desarmes, o lateral-esquerdo Escobar está em alta no clube. Bancado como titular absoluto, o argentino cobra ousadia na visita ao desesperado Ituano, segunda-feira, pela proximidade do acesso.

Dividindo a liderança da Série B com o Sport, ambos com 59 pontos, mas com saldo de gols melhor (21 a 17), o Santos sabe que tem o confronto direto na ultima rodada, no Recife, e não admite mais tropeços longe de casa. O time vem de derrotas para Goiás (3 a 1) e Chapecoense (3 a 2).

"Foi uma vitória muito importante (contra o Ceará, por 1 a 0), pois sabíamos que era um time muito duro. E ganhar em casa, ao lado da nossa torcida, nos impulsionou mais ainda para essa reta final", reconhece Escobar. "Faltam cinco decisões. Nós temos que entrar 110% ligados, porque falta muito pouco e os times que estão abaixo de nós também buscaram seus resultados. Estamos todos muito próximos na tabela, então vamos nos preparar bem esses dias para ir até Itu e buscar os três pontos", afirma o lateral.

Apesar de focar nos 65 pontos que garantem o acesso, o Santos não esconde que também busca o título da Série B. E, para isso, não pode mais vacilar na competição com o crescimento do Sport e a proximidade de Novorizontino (57 pontos) e Mirassol (56). Por isso, a ordem é vencer o 18º colocado.

"Claro que o fato deles (Ituano) estarem numa situação complicada afetará o jogo. Mas nós não temos que pensar nisso. Temos um objetivo claro que é subir o Santos para a Série A e isso tem que nos motivar mais do que eles estão motivados para não cair. Temos que pensar em nós e ganhar o jogo para seguir na liderança", concluiu Escobar.

Para essa partida, JP Chermont volta à lateral-direita após ser poupado por fadiga muscular, enquanto Luan Peres e Giuliano, com problemas musculares, devem ser ausência pelo segundo jogo seguido. Fábio Carille ainda tem dúvidas na frente. Como o rendimento baixo de Willian Bigode, pode promover o retorno de Otero ao time titular.