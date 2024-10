Vasco vence Cuiabá em jogo atrasado e se recupera após eliminação na Copa do Brasil

No primeiro jogo depois da eliminação dolorosa na Copa do Brasil para o Atlético-MG, o Vasco venceu o Cuiabá por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, em São Januário, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo volante Hugo Moura, aos sete minutos do segundo tempo. O time voltou a celebrar uma vitória em casa após quase dois meses.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 40 pontos e ficou na 10ª colocação na tabela de classificação, a seis pontos do Bahia, sétimo colocado. O clube se apega para que o G-6 se torne G-7, para ir para a pré-Libertadores. O Cuiabá manteve os 27 e ficou no 19º lugar, melhor apenas que o Atlético-GO. Athletico-PR e Corinthians completam a zona do rebaixamento.

Vasco e Cuiabá fizeram um primeiro tempo com poucas emoções em São Januário. Com muitos erros de construção e marcação forte no meio, os times não criaram boas oportunidades de abrir o placar. Os visitantes até tentaram com Lucas Fernandes e Pitta, mas não tiveram sucesso.

Aos 30 minutos, após lançamento de Paulo Henrique, Vegetti recebeu em condições de finalizar, mas Bruno Alves ganhou na velocidade e travou o atacante argentino antes do chute. No lance seguinte, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para o zagueiro Léo, que pegou embaixo demais e isolou. O Vasco saiu de campo vaiado pela torcida, que cobrava uma vitória em casa.

No segundo tempo, parece que o protesto teve efeito. O time da casa voltou com a marcação mais alta e tentando impor pressão ao Cuiabá. Logo aos sete minutos, Hugo Moura abriu o marcador. Após confusão na grande área, a bola sobrou para o meia, que pegou de primeira, sem chances para o goleiro Walter. Aos 14, Pitta arriscou de longe, mas a bola subiu demais.

Atrás do placar, o Cuiabá tentou sair em velocidade para incomodar o Vasco. Aos 24 minutos, o meia Lucas Fernandes tabelou com Sobral e finalizou, mas parou em Léo Jardim. O goleiro vascaíno trabalhou novamente aos 31, quando Gustavo Sauer acertou o meio do gol. No fim, o Vasco ditou ritmo e, no embalo da torcida, conduziu a vitória até o apito final.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira, para enfrentar o Bahia, às 21h, novamente em São Januário. O Cuiabá joga no mesmo dia, às 19h, contra o Corinthians, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 CUIABÁ

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Jean David), João Victor, Léo e Leandrinho (Maxime Dominguez); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Payet), Puma, Emerson (Lucas Piton) e Philippe Coutinho (Jair); Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon (Max); Filipe Augusto (Jonathan Cafu), Fernando SObral e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Derik Lacerda), Isidro Pitta e Clayson (Eliel). Técnico Bernardo Franco.

GOL - Hugo Moura, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

CARTÕES AMARELOS - Hugo Moura e Vegetti (VAS); Derik Lacerda (CUI).

RENDA - R$ 826.850,00.

PÚBLICO - 16.698 torcedores.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).