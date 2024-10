Torcida do Peñarol quebra cadeiras do Engenhão após goleada do Botafogo

A goleada do Botafogo por 5 a 0 no Peñarol pela semifinal da Copa Libertadores terminou em confusão, assim como foi esta quarta-feira com os torcedores uruguaios no Rio de Janeiro. Ao final da partida, integrantes da torcida visitante depredaram parte do setor Sul do estádio Engenhão.

Imagens da TV Globo na transmissão da partida mostraram o momento em que um torcedor do Peñarol arremessa uma cadeira em direção a agentes que trabalhavam na segurança da partida. Na sequência, um policial o golpeia com um cassetete, e outros integrantes da torcida tentam defendê-lo.

Houve discussão, sem registro de novas agressões. Horas antes, no período da tarde, 200 uruguaios foram detidos pelo envolvimento um confronto contra Polícia Militar (PM) do Rio, informou o governador Cláudio Castro.

Em campo, o jogo também foi tumultuado. Houve confusão logo no primeiro minuto da partida. Eduardo Darias e Alex Telles se enroscaram, o que chegou desentendimentos entre diversos atletas de ambos os dois times. Ao final da partida, os uruguaios ensaiaram nova confusão, mas os botafoguenses ignoraram e foram comemorar com a torcida.

O jogo de volta ocorre na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. O Botafogo avançará à final mesmo se perder por até quatro gols de diferença. No outro lado da chave, o Atlético-MG tem três gols de vantagem contra o River Plate e visita o time argentino, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, na próxima terça-feira, também às 21h30.