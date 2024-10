Luiz Henrique nega envolvimento com apostas após vitória na Libertadores: 'Nada aconteceu'

Um dos heróis do Botafogo nesta temporada, Luiz Henrique voltou às redes nesta quarta-feira, em goleada de 5 a 0 sobre o Peñarol, que encaminhou a classificação para a final da Copa Libertadores. Após a partida, o atacante foi questionado pelo suposto envolvimento com apostas enquanto ainda atuava na Espanha. Ele negou qualquer relação.

"Não tem nada a ver isso. Acho que querem apagar o meu brilho, mas sei que não vão conseguir. Eu sei que Deus está comigo, minha família está comigo e nada disso aconteceu", afirmou Luiz Henrique, em entrevista na zona mista do Engenhão, no Rio de Janeiro.

No último mês, o UOL revelou que o atacante recebeu transferências bancárias, no valor de R$ 40 mil, de familiares de Lucas Paquetá, meia do West Ham que é alvo de investigação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês). Ele deve ser ouvido na próxima quarta-feira pela CPI das Apostas Esportivas, junto com seu tio, Bruno Tolentino, suspeito de enviar o Pix ao atleta do Botafogo.

Luiz Henrique chegou nesta temporada ao Botafogo. À época, o clube consultou a Real Federação de Futebol da Espanha para saber se havia quaisquer investigações em curso contra o atacante e recebeu a resposta de que o caso havia sido "investigado e arquivado". Entretanto, nesta quarta, a poucas horas da partida contra o Peñarol, o jornal Folha de S. Paulo publicou reportagem em que afirma que o governo espanhol abriu nova investigação contra o atacante, em ofício enviado ao Ministério Público de Goiás (MP-GO).

"(Não tem) Nada", disse Luiz Henrique, categoricamente, quando perguntado se o depósito que recebeu de Tolentino teria relação com apostas, ainda no período em que atuava no Betis.

O desempenho do atacante nesta temporada o levou à seleção brasileira de Dorival Júnior, em partidas das Eliminatórias neste mês, contra Chile e Peru. Ele marcou dois gols - um em cada duelo -, vindo do banco de reservas em ambos os jogos. Além dele, o Botafogo teve outros dois convocados: o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Igor Jesus.

Botafogo volta a enfrentar os uruguaios na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Com a vantagem adquirida na ida, a equipe comandada pelo técnico Artur Jorge pode perder por até quatro gols de diferença para avançar à decisão da competição continental pela primeira vez na história do clube.