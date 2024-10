Três times paulistas têm confrontos diretos pela permanência na Série B

A disputa na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro está cada vez mais acirrada. Nesta quarta-feira, quatro jogos dão sequência na 33ª rodada com direito a confrontos diretos na luta pela permanência e três paulistas em campo: Ponte Preta, Botafogo e Ituano.

Após ser derrotado por 1 a 0 na dérbi com o Guarani, a Ponte Preta busca reagir. Sem o técnico Nelsinho Baptista, que entregou o cargo, o time paulista tem um novo confronto direto, diante do Brusque, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

A Ponte Preta, que vem de duas derrotas seguidas, abre a zona de rebaixamento (Z-4), em 17º, com 35 pontos, dois a mais do que o Brusque, 18º colocado. O time vai ser dirigido pelo auxiliar técnico Nenê Santana, ex-zagueiro dos anos de 1980 e 1990. Os catarinenses ainda não venceram nenhuma fora de casa, somando sete empates e nove derrotas.

O primeiro fora do Z-4 é o Botafogo, com 35 pontos, e que também faz um confronto direto com o Ituano, vice-lanterna (19º) com 31. Os dois times, que não vencem há dois jogos, duelam às 20h, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). O time de Itu foi outro que optou pela demissão de seu técnico, Alberto Valentim.

Apesar de estar um pouco mais acima da tabela, o Paysandu também está ameaçado, pois tem 37 pontos. O duelo desta rodada será diante do Coritiba, que soma 47 e ainda sonha com a zona de acesso (G-4). A partida será realizada na Curuzu, em Belém (PA), às 19h30.

No estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), Operário e América fecham a quarta-feira com jogo às 21h30. Ambos estão há três jogos invictos, mas empataram as duas últimas. Os paranaenses somam 47 pontos, enquanto os mineiros têm 49. O objetivo, portanto, é o mesmo: se aproximar do G-4.

A rodada ainda terá um jogo na quinta-feira, reunindo times em situações opostas. Com 56 pontos, o Sport luta pelo título, enquanto o Guarani, lanterna (20º) com 31, ainda precisa batalhar muito para se salvar do rebaixamento.

Confira os jogos da 33ª rodada:

QUARTA-FEIRA

19h

Ponte Preta x Brusque

19h30

Paysandu x Coritiba

20h

Botafogo x Ituano

21h30

Operário-PR x América-MG

QUINTA-FEIRA

21h30

Sport x Guarani