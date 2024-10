Paysandu, com um jogador a menos, vira o placar em cima do Coritiba na Série B

O Paysandu deixou a Curuzu, em Belém (PA), nesta quarta-feira somando preciosos três pontos, ao ganhar por 2 a 1, de virada, do Coritiba, mesmo depois de sair atrás do placar e jogar praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos. O jogo foi válido 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

João Vieira, cobrando pênalti, e Jean Dias viraram o jogo na segunda etapa, enquanto Júnior Brumado abriu o placar na primeira etapa. O gol da vitória saiu somente aos 44 minutos do segundo tempo.

O resultado afastou o Paysandu da zona de rebaixamento, alcançando 40 pontos, e abrindo quatro pontos de vantagem para o CRB, que tem 36, na 17ª posição. Se escorando na matemática para lutar contra o rebaixamento, o time paraense precisa somar cinco pontos nas cinco rodadas restantes para escapar.

Com o revés, o Coritiba segue em oitavo, com os mesmos 47 pontos, nove atrás do Mirassol, que tem 56 pontos, e é o primeiro na zona de acesso ao Brasileirão. Pelas circunstâncias de jogo, por sair na frente e ter um jogador a mais, desperdiçou grande chance de vencer.

O Paysandu começou melhor, mas Nicolas, em jejum de 11 jogos sem marcar, mais uma vez não aproveitou as oportunidades. Ele viu Lucas Ronier fazer boa trama aos 25 minutos, quando driblou dois adversários, ajeitou para Júnior Brumado e o camisa 9 bateu no canto alto, sem chances para Matheus Nogueira, abrindo 1 a 0.

No segundo tempo, Matheus Trindade levantou o pé alto demais, golpeou Matheus Frizzo no pescoço e foi expulso de campo, com apenas nove minutos. Apesar da dificuldade, o time da casa viu Figueiredo tocar a bola com o braço na área, ganhando oportunidade em pênalti convertido por João Vieira, aos 30.

Aos 44, na pressão, Ruan Ribeiro foi lançado na esquerda e atravessou bola rasteira na área. Na segunda trave, Jean Dias se jogou e completou de pé direito para virar o jogo diante do Coritiba. Depois do gol, o papão deixou o tempo passar e viu sua torcida fazer uma grande festa no acanhado Curuzu.

A 34ª rodada acontece já no final de semana. No sábado, o Paysandu visita o Ceará na Arena Castelão, a partir das 17h. O Coritiba volta a campo na segunda-feira, às 18h, recebendo o CRB no estádio Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 1 CORITIBA

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edílson (Kevin), Wanderson, Lucas Maia e Bryan Borges; Matheus Trindade, João Vieira e Robinho (Netinho); Borasi (Luan Freitas), Nicolas (Ruan Ribeiro) e Paulinho Bóia (Jean Dias). Técnico: Márcio Fernandes.

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael, Marcelo Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson; Zé Gabriel (Robson), Sebastián Gómez (Matheus Bianqui) e Josué; Lucas Ronier (Figueiredo), Júnior Brumado (Wesley) e Matheus Frizzo (Alef Manga). Técnico: Jorginho.

GOLS - Júnior Brumado, aos 25 minutos do primeiro tempo. João Vieira, aos 30, e Jean Dias, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robinho e Netinho (Paysandu); Lucas Ronier, Benevenuto e Bruno Melo (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Trindade (Paysandu).

ÁRBITRO - onathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).