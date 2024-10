Jeh pega dois jogos de suspensão e desfalca a Ponte Preta em reta final da Série B

O atacante Jeh vai ser um desfalque de peso para a Ponte Preta nas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Na derrota para o Guarani por 1 a 0, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e o vermelho direto. Ou seja, ele não estará em campo nos dois próximos compromissos do clube na competição, contra Brusque e Mirassol.

A expulsão, inclusive, poderá gerar uma punição ainda maior ao atacante. A súmula do árbitro Wilton Pereira Sampaio indica que o atleta possivelmente sofrerá mais sanções pelo ocorrido.

"Após o término do jogo expulsei de forma direta o senhor Jeferson Marinho do Santos, número 09 da equipe a da Ponte Preta, por vir em minha direção de forma grosseira e ofensiva e ter proferido as seguintes palavras: 'Você tinha que dado 10 minutos de acréscimos, seu vagabundo, seu arrombado...'. Após a expulsão o mesmo precisou ser contido pelo seus companheiros", disse em súmula.

Esta não seria a primeira vez que Jeh se tornou pivô de polêmica. Há dez dias, o atacante foi julgado pelo STJD pela expulsão na vitória sobre o Mirassol por 3 a 0, mas acabou sendo absolvido. O tribunal desqualificou o artigo 250 do CJD - praticar ato desleal ou hostil durante a partida - e liberou o atleta. Como reincidente, a decisão pode não ser a mesma.

Para a partida contra o Brusque, a Ponte também não terá o volante Hudson, suspenso pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o volante Emerson Santos retorna pelo mesmo motivo. Já o também volante Emerson é dúvida após reclamar de dores musculares.

Ponte e Brusque se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. O time campineiro é o 17º colocado, com 35 pontos, um acima do Botafogo, primeiro fora da zona de rebaixamento.