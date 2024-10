Cruzeiro desperdiça chances e fica no empate com o Lanús pela Sul-Americana

Diante de mais de 57 mil torcedores, que fizeram uma linda festa no Mineirão, o Cruzeiro perdeu a chance de abrir vantagem na semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time mineiro encarou o Lanús em Belo Horizonte (MG), pelo jogo de ida e ficou apenas no empate por 1 a 1.

Com o resultado, quem vencer no jogo da volta, na Argentina, garante a vaga na final da competição continental. Em caso de novo empate, o finalista será definido nos pênaltis. O time classificado garante US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) de premiação por chegar à finalíssima. Quem levantar o troféu leva o prêmio de US$ 6 milhões (R$ 30 milhões), além de vaga na próxima edição da Libertadores.

O duelo começou com 14 minutos de atraso devido à fumaça causada por sinalizadores e bombas acesas pela torcida cruzeirense. O jogo teve pouca emoção nos minutos iniciais. A primeira grande chance surgiu aos 27, quando Walter Bou balançou as redes para o Lanús, mas o árbitro assinalou impedimento.

O Cruzeiro conseguiu responder aos 39, quando Matheus Henrique recebeu na intermediária, cortou a marcação e mandou colocado, rente à trave. Entretanto, o jogo foi para o intervalo empatado e sem gols.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, logo aos quatro minutos, o time brasileiro conseguiu, enfim, furar a marcação adversária. Matheus Pereira cobrou falta na área, Barreal finalizou, o goleiro Losada defendeu, e no rebote, Kaio Jorge mandou para o fundo do gol, abrindo o placar para o Cruzeiro.

Aos 15, a partida ficou paralisada por mais três minutos, novamente devido ao uso de sinalizadores na torcida. Porém, nem a fumaça parou o time argentino. Aos 27, Marcelino Moreno cobrou escanteio no meio da área e Carrera, de cabeça, mandou sem chances para Cássio e igualou o marcador.

Após sofrer o empate, o Cruzeiro até esboçou uma reação, mas não conseguiu chegar novamente com objetividade e a primeira mão da semifinal acabou empatada.

As equipes voltam a se encontrar pelo segundo e decisivo duelo da semifinal na próxima quarta-feira (dia 30), quando se enfrentam a partir das 19h, no estádio La Fortaleza. Quem avançar, encara o Corinthians ou Racing (ARG) na final.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 LANÚS-ARG

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Villalba (Mateus Vital) e Marlon; Walace, Matheus Henrique (Peralta) e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Vitinho), Barreal (Kaiki Bruno) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

LANÚS-ARG - Losada; Juan Cáceres, Isquierdoz, Gonzalo Pérez e Soler; Boggio, Peña Biafore, Carrera (Lautaro Acosta) e Marcelino Moreno; Cabrera (Aquino) e Walter Bou (Jonatán Torres). Técnico: Ricardo Zielinski.

GOLS - Kaio Jorge, aos quatro, e Carrera, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramiro (Cruzeiro); Carrera, Peña Biafore, Lautaro Acosta (Lanús).

ÁRBITRO - Andres Matonte (URU).

RENDA - R$ 4.011.213,00.

PÚBLICO - 57.158 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).