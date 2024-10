Bia Haddad joga três games, sente lesão nas costas e desiste na estreia em Tóquio

Uma aparente lesão nas costas abreviou a participação da tenista Beatriz Haddad Maia no WTA 500 de Tóquio. Na manhã desta quarta-feira, a tenista número um do Brasil abandonou o seu jogo de estreia no torneio contra a canadense Bianca Andreescu (159ª) após disputar três games.

Segunda cabeça de chave em Tóquio, Bia tentava repetir o resultado obtido em 2022, em sua única participação anterior no torneio. Com a desistência da brasileira, Andreescu se garantiu nas quartas de finais.

Sua participação em quadra durou apenas 18 minutos. A decisão de encerrar o confronto ficou evidente pelo desconforto físico da atleta, que perdeu os três games que disputou.

Bia deu sinais da contusão já no segundo game. Depois de sacar duas duplas faltas, a brasileira deixou um forehand passar por ela. Após sofrer a quebra em seu primeiro game de serviço na partida, foi feito o pedido de tempo médico. No game seguinte, ela desistiu.

A paulistana abandona um jogo pela segunda vez na temporada onde havia desistido em sua segunda partida no WTA 1000 de Toronto, no Canadá, contra a britânica Katie Boulter.

Atual número 10 do ranking mundial, Bia contava com uma boa participação no WTA 500 de Tóquio para conseguir se manter entre as dez melhores tenistas.

Em seu giro pelo continente asiático, Bia ganhou o título do WTA 500 de Seul, e disputou dois WTA 1000 na China. Esteve em Pequim, onde parou na terceira rodada e chegou às oitavas em Wuhan. Na semana passada, a tenista brasileira atuou no WTA 500 de Ningbo, também em solo chinês, e chegou às quartas. O próximo compromisso de sua agenda é retornar ao Brasil a fim de se e se preparar para jogar o confronto com a Argentina pela Billie Jean King Cup, em São Paulo.