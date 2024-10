Santos aposta em elenco 'encorpado' e tabu na Vila para manter o topo da Série B

Aos 37 anos e acostumado a enfrentar todo tipo de pressão, Gil entende que a concentração do elenco pode fazer a diferença. "É ter humildade quando tiver que marcar e jogar quando estiver com a bola. Precisamos colocar em prática aquilo que a gente treinou. Temos liberdade para jogar e tentar o que o professor pede na parte ofensiva. Aqui atrás, precisamos é ser consistentes", afirmou o defensor.

Com 51 pontos, o Ceará vem embalado por dois triunfos seguidos e busca uma vaga na zona de acesso. Diante de um rival motivado e com chances de buscar um retorno à elite, o zagueiro Gil reforçou seus cuidados com o rival.

"Não tenho dúvidas de que vai ser um jogo muito importante e sabemos da dificuldade que vamos encontrar. Um resultado positivo é fundamental para aquilo que queremos buscar até o fim do campeonato", comentou o atleta.

Além do retorno do trio que estava suspenso, Carille ganha mais opções de escalar o time com a reintegração do venezuelano Rincón. O volante defendeu seu país nos jogos da Data Fifa, mas já treinou com os companheiros. No ataque, Carille ainda tem uma dúvida: Willian Bigode e Otero brigam por uma vaga.

Além do retorno dos titulares e peças importantes que encorpam o plantel, uma escrita favorável diante do Ceará é outra atração do confronto. O Santos nunca perdeu para o Ceará atuando como mandante. Em nove jogos, os santistas obtiveram cinco vitórias e quatro empates.

Mas se na Vila o clima é de otimismo, o ambiente no Ceará também é de entusiasmo após a vitória de 2 a 1 sobre o Ituano. Sem problemas de escalação, o treinador Léo Condé jogou a responsabilidade para os donos da casa. "O Santos é favorito por tudo que representa. Vamos para a Vila Belmiro com o intuito de fazer uma grande partida e obter um resultado satisfatório", afirmou o comandante do Ceará.