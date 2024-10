Red Bull Bragantino lança camisa em homenagem à F-1; Verstappen e Pérez são 'modelos'

Desde que foi incorporado à rede de clubes da Red Bull, o Bragantino realiza ações junto à marca de energéticos. Nesta terça-feira, a equipe lançou o seu novo uniforme especial para a temporada, no qual homenageia a Red Bull Racing, equipe da Fórmula 1 que completa 20 anos nesta temporada. O uniforme será utilizado pelo time no duelo com o Botafogo, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

É a primeira vez que dois projetos independentes da Red Bull - neste caso, as equipes de Fórmula 1 e de futebol - se unem para criar um só produto. O uniforme é inspirado na pintura do carro, predominantemente azul, mas com detalhes em amarelo. Na divulgação do uniforme, a Red Bull contou com Max Verstappen e Sergio Pérez, pilotos da equipe na Fórmula 1, além de atletas do próprio Bragantino.

"Isso nunca havia ocorrido. A Red Bull Racing é o exemplo típico do que os projetos corporativos buscam. Aprendizado, persistência, planejamento, desenvolvimento, desafio aos mais tradicionais. Com futuro vitorioso pautado em jovens talentos. Para nós, é um orgulho imenso fazer parte dessa comemoração", afirmou André Rocha, diretor administrativo do Bragantino.