Piquerez e Mauricio treinam, mas ainda não reforçam Palmeirtas contra o Fortaleza

O Palmeiras iniciou, nesta terça-feira, a preparação para enfrentar o Fortaleza, às 16h30, sábado, no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do elenco, após a vitória de domingo, por 5 a 3, sobre o Juventude, em Caxias do Sul, a novidade foram o lateral-esquerdo Piquerez e o meio-campista Mauricio em processo de transição física. Mas ambos não estarão em campo no final de semana.

Sob o comando do técnico Abel Ferreira, os jogadores realizaram trabalhos técnicos em campo reduzido para aperfeiçoar passes, marcação e enfrentamentos no último terço do campo.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Caxias deixaram o gramado antes dos demais e fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência.

Piquerez se recupera desde julho de uma cirurgia no joelho esquerdo, enquanto Mauricio sofreu lesão no joelho direito no início deste mês.

Invicto há dez partidas, o Palmeiras soma 99 gols na temporada. O artilheiro do ano é o centroavante Flaco López, com 21 gols, seguido por Raphael Veiga, com 17, Estêvão, com 12, e Rony, com 10. Ao todo, 20 jogadores do elenco marcaram no ano.