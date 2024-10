Novorizontino volta a vencer após três derrotas, bate o Avaí e dorme vice-líder da Série B

Depois de três derrotas seguidas, o Novorizontino se reencontrou com as vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro e ficou mais perto do acesso inédito à elite nacional. Nesta terça-feira, o time paulista superou o Avaí, por 2 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 33ª rodada, e dorme na vice-liderança da competição. Neto Pessoa, autor dos dois gols, foi o destaque da partida.

Com 57 pontos, o Novorizontino agora seca o Sport para seguir na cola do líder Santos, com 59, na briga pelo título. A equipe de Eduardo Baptista não vencia há três rodadas, com três derrotas seguidas para Amazonas (1 a 0), Sport (3 a 1) e Mirassol (1 a 0). Mais duas vitórias, em cinco jogos, praticamente coloca o time do interior na primeira divisão de 2025. Já o Avaí, sem mais pretensões na competição, aparece em 12º lugar, com 43 pontos.

A partida começou com o Avaí, assustando em cabeçada de Mário Sérgio. Foi o único lance de perigo do time visitante, que viu logo em seguida Neto Pessoa abrir o placar. Após cruzamento na área, o atacante subiu de cabeça para marcar, logo aos quatro minutos de jogo.

Deixando a bola com o adversário, os donos da casa aproveitavam o contra-ataque para seguir superior em campo. E foi assim que saiu o segundo gol. Em contragolpe pelo lado direito, Neto Pessoa apareceu na segunda trave para ampliar, aos 27. O atacante quase marcou o terceiro, mas César salvou o Avaí.

O panorama se manteve na segunda etapa. Aproveitando a desorganização do Avaí, o Novorizontino acertou a trave com menos de um minuto Patrick carimbou a trave. No rebote, Felipe Cardoso pegou mal na bola e a defesa adversária afastou. Aos poucos, o Novorizontino foi relaxando na partida e viu o adversário crescer em campo.

Gaspar, Pottker e Love pararam no goleiro Jordi, que se transformava no destaque da partida. O duelo seguiu com o domínio do Avaí, que viu Pottker acertar o travessão. Após os sustos, o Novorizontino voltou a ter o domínio da partida, equilibrou a posse de bola e conduziu a vitória até o apito final.

O Novorizontino volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, no confronto paulista contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Já o Avaí abre a 34ª rodada da Série B, na sexta-feira, às 21h30, diante do Vila Nova, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 AVAÍ

NOVORIZONTINO - Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares (Willian Farias), Eduardo (Dantas), Marlon (Danilo Barcelos) e Reverson; Lucas Cardoso (Oscar Ruíz), Neto Pessoa (Léo Tocantins) e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius (Kevin), Gustavo Vilar, Tiago e Mário Sérgio; Zé Ricardo, Rodrigo Santos (Willian Pottker), Willian Maranhão (Andrey), Giovanni e Gaspar (Pedrinho); Hygor (Vagner Love). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Neto Pessoa, aos quatro e 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick e Eduardo (Novorizontino); Giovanni e Gustavo Villar (Avaí).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 35.980,00.

PÚBLICO - 3.035 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).