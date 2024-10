Jamal Lewis deve ser o lateral-esquerdo do São Paulo, sábado, contra o Criciúma

O britânico Jamal Lewis deverá ser o substituto do lateral-esquerdo Wellington (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), sábado, no confronto do São Paulo diante do Criciúma, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Michel Araújo e Patryck, substitutos imediatos de Wellington, estão lesionados e permanecem em tratamento médico, sem previsão de retorno ao time.

O elenco tricolor voltou aos treinos nesta terça-feira, após dois dias de folga. O técnico Luia Zubeldía poderá contar com sua zaga titular. Arboleda e Alan Franco, ausentes na vitória, por 3 a 0, sobre o Vasco.

O São Paulo é o quinto colocado no Brasileirão, com 50 pontos, um a menos que o Flamengo, time com o qual briga por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Os cariocas jogam no sábado, no Maracanã, diante do Juventude.