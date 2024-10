Inzaghi demonstra preocupação com gramado artificial em jogo da Inter pela Liga dos Campeões

Após finalizar a preparação da Inter de Milão para o duelo com o Young Boys nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, o técnico Simone Inzaghi externou a sua preocupação com campo do rival, que utiliza gramado sintético.

"Sem dúvida que terei de fazer avaliações cuidadosas sobre essa questão. A grama sintética muda as coisas. Por isso que optei por treinar aqui (local do jogo) para ir mudando os nossos hábitos", comentou.

Em função dessa novidade, o treinador alertou seus comandados para ter uma atenção máxima durante a partida a fim de não comprometer a atuação da equipe diante dos suíços.

"Teremos que nos acostumar em pouco tempo. Na hora que estivermos em campo, vamos precisar prestar muita atenção. Todo cuidado vai ser pouco para evitar qualquer tipo se surpresa".

Atual campeão suíço, o Young Boys cumpre campanha apenas regular nesta temporada e aparece em décimo lugar no campeonato local. Até agora na Liga dos Campeões, foram duas derrotas em duas partidas.

Já a Inter de Milão buscar manter o embalo da última rodada. Após empate sem gols contra o Manchester City no primeiro jogo, a equipe dirigida por Simone Inzaghi emplacou um 4 a 0 sobre o Estrela Vermelha na última rodada.