Guardiola não quer apressar recuperação de De Bruyne: 'Ele não tem 22 anos'

Preocupado em preservar o meia Kevin de Bruyne, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, vai evitar queimar etapas no processo de recuperação do jogador. Em entrevista nesta terça-feira, ele colocou em dúvida a presença do atleta belga no duelo com o Sparta Praga, nesta quarta-feira, em partida válida pela Liga dos Campeões.

"Kevin não tem 22 anos e precisa estar em forma para praticar o seu futebol. Ele não se sente confortável em mostrar seu incrível potencial do jeito que está. Não está completamente recuperado", afirmou o treinador.

Um dos jogadores mais experientes do City, De Bruyne, de 33 anos, se machucou no confronto diante da Inter Milão, na estreia das duas equipes na Liga dos Campeões. Desde então, o meia ficou fora dos últimos seis compromissos da equipe no Campeonato Inglês.

O pensamento do treinador espanhol é não forçar um retorno antes da hora sob o risco de comprometer a recuperação de seu jogador. "O De Bruyne está treinando melhor, mas não se sente bem. Se você não se sente bem, vá com calma", afirmou o comandante na entrevista coletiva.

City e Sparta Praga têm campanhas semelhantes neste início de Liga dos Campeões. As duas equipes contabilizam quatro pontos em duas rodadas. Guardiola comentou sobre o que esperar do rival desta quarta.

"Eles criaram muitos problemas para o Stuttgart (empataram em 1 a 1 em jogo realizado na Alemanha). Eu não conhecia o time deles até os últimos dois dias e fiquei com uma boa impressão", comentou.