Fluminense faz jogo atrasado com Athletico-PR para se distanciar da zona de rebaixamento

O Fluminense tem mais um duelo direto para manter a boa fase no Campeonato Brasileiro e se distanciar da zona de rebaixamento, nesta terça-feira, quando encara o Athletico-PR, no Maracanã, a partir das 19h30, em jogo atrasado da 17ª rodada.

O time carioca se recuperou na tabela de classificação e agora ocupa a 15ª colocação, com 33 pontos, um acima do Corinthians, primeiro time na zona de rebaixamento, em 17º. Os paranaenses possuem 31, logo atrás do time paulista, em 18º.

Após passar praticamente todo o campeonato na "zona da confusão", o Fluminense se recuperou ao bater o Cruzeiro por 1 a 0 e em seguida superar o Flamengo por 2 a 0 na última rodada, no Fla-Flu, que tirou o time carioca do Z-4.

Para melhorar a situação, Mano Menezes terá os retornos do atacante Keno e do lateral-esquerdo Marcelo, que voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão no clássico contra o Flamengo. Opção no ataque, Keno pode aparecer entre os titulares. Alternando com Diogo Barbosa, Marcelo não tem a titularidade garantida e tem chance de iniciar no banco de reservas.

O zagueiro Thiago Silva e o volante Nonato seguem como dúvidas. O meia, que teve uma fratura no nariz durante partida contra o Botafogo, voltou a treinar na semana passada utilizando uma máscara protetora na região, mas não foi relacionado para o Fla-Flu. Apesar disso, ele é cotado para ser relacionado e estar à disposição contra o Athletico. Em contrapartida, o zagueiro segue se recuperando de uma pancada no calcanhar.

Do outro lado, o Athletico busca recuperação após uma longa sequência de resultados negativos no Brasileirão. Além das eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, o time paranaense não vence há 10 jogos na competição nacional. A última vitória do time de Curitiba no Brasileiro ocorreu no dia 28 de julho, por 2 a 1, sobre o Cuiabá. Desde então, empatou três vezes e foi derrotado em outras sete oportunidades, sendo a última delas por 5 a 2 contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Para o duelo decisivo, o técnico Lucho González ainda não poderá contar com Julimar, que recebeu o terceiro amarelo na goleada sofrida em São Paulo, e Canobbio, que se junta a Christian e Fernandinho no departamento médico. Em contrapartida, Kaique Rocha e Madson voltam após cumprirem suspensão.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATHLETICO-PR

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; John Arias, Kauã Elias e Lima. Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO-PR - Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello (Madson), Gabriel, Erick e Esquivel (Fernando); Nikão, João Cruz (Cuello) e Pablo. Técnico: Lucho González.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).