Deyverson define, Atlético-MG faz 3 no River Plate e fica muito perto da final da Libertadores

O predestinado Deyverson fez dois gols e deu uma assistência na vitória sensacional do Atlético-MG sobre o River Plate, por 3 a 0, nesta terça-feira, na MRV Arena, em Belo Horizonte. Com o resultado, o time mineiro poderá perder por até dois gols de diferença no jogo de volta na próxima terça-feira (dia 29), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, para alcançar a final da Copa Libertadores.

O outro finalista da principal competição sul-americana começa a ser definido nesta quarta-feira, mo Engenhão, no Rio de Janeiro, com Botafogo x Peñarol.

O Atlético-MG, como se esperava, teve a iniciativa do jogo, mas o River não se limitou a se defender, com isso a disputa pela boa foi intensa nos primeiros minutos.

A torcida que lotou a MRV Arena chegou a festejar um gol, aos quatro minutos, mas Deyverson estava impedido na pequena área do time argentino.

A catimba do River foi castigada logo aos 21 minutos. Lançado, Hulk trombou com a zaga do River e a bola sobrou para Deyverson, que demonstrou grande categoria para passar pelo goleiro Armani e abrir o placar.

O gol fez o River e concentrar mais no jogo e buscar mais o campo de taque, sob orientação do habilidoso Colidio. Mas quem obrigou o goleiro Everson a fazer boa defesa foi o atacante Borja, ex-Palmeiras, aos 38 minutos.

O primeiro tempo foi decepcionante, muito truncado, com os jogadores dos dois times reclamando muito da arbitragem.

O segundo tempo começou com os times apresentando suas melhores qualidades. O Atlético-MG apostou na força física de seus jogadores, principalmente com Hulk, enquanto o River tentou se impor com o melhor toque de bola.

Aos 14 minutos, o técnico Marcelo Gallardo mudou todo o meio de campo do River, ao colocar Lanzini, Villagra e Meza na tentativa de ter o domínio do setor.

O River ganhou confiança, mas abriu mais espaços para o Atlético-MG, que contou mais uma vez com a 'estrela' de Deyverson. Arana tocou para o camisa 9, que, entro da área, bateu cruzado: 2 a 0, aos 24 minutos.

O segundo gol desmontou o River e o Atlético aproveitou para definir a vitória. Aos 28, Deyverson fez bela assistência e Paulinho, de fora da área, fez 3 a 0.

Com a grande vantagem, o Atlético-MG diminuiu um pouco o ritmo, enquanto o River, desesperado, se lançou ao ataque na busca de pelo menos um gol para diminuir o prejuízo. Sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 RIVER PLATE-ARG

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco; Rodrigo Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco e Guilherme Arana; Deyverson (Otávio), Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

RIVER PLATE - Franco Armani; Germán Pezzella, Paulo Díaz e González Pírez; Bustos, Santiago Simón (Meza), Nicolas Fonseca (Villagra), Nacho Fernández (Lanzini) e Acuña; Colidio (Solari) e Borja (Bareiro). Técnico: Marcelo Gallardo.

GOL - Deyverson aos 21 minutos do primeiro tempo. Deyverson aos 25 e Paulinho aos 28 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Colidio, Bustos, Meza, Bareiro, Fausto Vera.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

RENDA - R$ 5.487.136,67.

PÚBLICO - 44.870 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).