Chefe da Ferrari evita pressão em seus pilotos por título de Construtores: 'Viver cada sessão'

Dobradinha no pódio do Grande Prêmio dos Estados Unidos e a Ferrari está de volta à briga pelo título de Mundial de Construtores restando cinco etapas para o fim da temporada. O grande resultado em Austin, apesar de bastante celebrado, não será utilizado pelo chefe da equipe, Fred Vasseur, para pressionar seus pilotos. Ele quer viver "corrida a corrida" e já prevê dificuldades no México, no próximo fim de semana.

Com a vitória do monegasco Charles Leclerc e a segunda colocação do espanhol Carlos Sainz, a Ferrari subiu para os 496 pontos no Mundial de Construtores, somente a oito da Red Bull e distante 48 da McLaren, o que deixou o título bastante possível. Mas, para Vasseur, colocar uma pressão a mais sobre seus pilotos é desnecessário.

"Não estamos pensando no campeonato e quero manter a equipe nesse clima porque acho que é importante estar focado no desempenho puro, sessão após sessão, e não ter em algum lugar na mente o campeonato", explicou o francês.

"Uma ou duas semanas atrás, todo mundo estava falando sobre a McLaren, antes era a Mercedes e antes disso era a Red Bull. Temos que levar isso com um pouco de distância", frisou Vasseur. "Nunca falamos sobre algo assim porque sabemos que ainda é um longo caminho", explicou, com pés no chão após um fim de semana perfeito.

"Se algo puder chegar no final (da temporada), será mais pelo desempenho dia a dia do que pela aproximação do campeonato geral. Sabemos perfeitamente que a próxima semana será um desafio completamente diferente", advertiu, já prevendo dificuldades no Autódromo Hermanos Rodríguez. "Vamos começar do zero e você pode ter um resultado completamente diferente no México em uma semana."

Na visão de Vasseur, a Ferrari está forte, mas ainda carece de correções. E com resultados positivos, isso facilita a vida. O chefe da escuderia aproveita o bom desempenho em Austin para pedir ainda mais coragem à equipe.

"O que eu quero é que as pessoas assumam mais riscos e tenham o poder de assumir riscos", disse. "Acho que estamos nesse clima e abordagem. Com certeza, temos que melhorar, fizemos algumas coisas para melhorar e isso é importante para manter essa mentalidade", seguiu. "Mesmo quando você obtém um bom resultado, não é o fim da história, mas voltar na segunda-feira com uma longa lista de coisas para melhorar quando você está vencendo é uma boa mentalidade."