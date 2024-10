Brazão revela drama familiar e agradece a apoio do elenco do Santos após bela apresentação

Um dia após celebrar a volta do experiente João Paulo aos treinos no gramado do CT Rei Pelé, mais uma vez o torcedor santista viu Gabriel Brazão ser decisivo em uma vitória sofrida na Vila Belmiro. O goleiro reserva fechou o gol diante do Ceará, garantindo o 1 a 0, gol de Diego Pituca, e não segurou a emoção ao revelar que passou por um drama familiar recentemente e o apoio do time foi vital para seguir trabalhando com excelência.

Com a voz embargada e visivelmente emocionado, Brazão tornou pública a batalha que passou com a mulher, sem especificar qual, mas deixando pistas que a amada teria sofrido um aborto espontâneo e perdido um filho do casal.

"Quero revelar algo aqui que ninguém sabia. Eu e minha mulher tivemos uma perda muito grande recentemente. E queria agradecer ao grupo que sempre esteve comigo. Poder ajudar esse grupo é maravilhoso. São grandes jogadores e pessoas", afirmou Gabriel Brazão.

Em mais uma apresentação sem brilho do Santos, Brazão deixou o campo como herói ao fazer grandes defesas em finalizações de Erick Pulga e João Paulo e ao mostrar arrojo ao sair nos pés de Lucas Rian para salvar o time de sofrer o empate. Ele usou a grande apresentação como maneira de retribuir o carinho dos companheiros.

"Se eu tivesse passado por esse momento em outro lugar teria sido diferente. Deus é bom. Sem ele não sou capaz de nada. Estou muito feliz e a caminhada continua. Falta muito pouco para o nosso objetivo", completou ele, ciente que faltam apenas seis pontos para a equipe alcançar a meta estipulada dos 65 pontos pelo acesso.

O Santos volta a jogar pela Série B na segunda-feira, no Novelli Júnior, diante do Ituano, e Gabriel Brazão será desfalque para o técnico Fábio Carille. Ele levou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão, abrindo caminho para o terceiro goleiro, Diógenes, atuar.