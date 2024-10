Retorno de Neymar repercute na imprensa internacional: Volta mágica

Por mais que possa haver céticos sobre o retorno de Neymar ao futebol, a sensação que ficou para a imprensa internacional é de que o brasileiro pode voltar a ser protagonista. O atacante ficou fora de ação por mais de um ano após romper os ligamentos do joelho esquerdo e ter lesões nos meniscos. Nesta segunda-feira, o camisa 10 jogou 29 minutos com a camisa do Al-Hilal.

A maior empolgação foi do jornal As, da Espanha. Aritz Gabilondo mencionou o "timaço" do Al-Hilal, com ou sem Neymar. "O regresso da sua grande estrela deu ainda mais brilho à sensacional vitória na Liga dos Campeões da Ásia frente ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, atual campeão asiático", ressalvou o texto, que classificou o retorno como "mágico".

A volta de Neymar na Liga dos Campeões da Ásia é simbólica. Enquanto ele esteve fora, o Al-Hilal até foi campeão saudita, mas perdeu o torneio continental, tratado como um objetivo diante do forte investimento financeiro. É esperado que, com o brasileiro, o time possa disputar novamente a competição.

"Além da torcida saudita, a volta de Neymar também foi muito comemorada no Brasil. Os brasileiros estão sofrendo muito na caminhada para a Copa do Mundo de 2026 e precisam recuperar a liderança que têm perdido ultimamente nos grandes eventos", destaca o As sobre a importância do jogador para a seleção brasileira.

O Marca, também de Madri, destacou os 371 dias em que Neymar ficou sem jogar, mas foi mais comedido nos elogios ao jogador. Ainda mais discreto foi o Mundo Deportivo, de Barcelona, que apenas mencionou o retorno, mas ateve-se mais na vitória do Al-Hilal.

O L'Équipe, da França, exaltou a vitória, mas não deixou de questionar o quanto Neymar vai conseguir entregar neste retorno. "Os doze minutos de acréscimo permitiram-lhe jogar trinta minutos no total. Resta saber quantos serão necessários para vê-lo brilhar novamente", publicou o jornal francês.

A Bola, de Portugal, definiu a partida como "excelente palco para o regresso de Neymar", por o Al-Hilal estar vencendo por 5 a 3 fora de casa no momento em que ele entrou. O jornal português também destacou que o atacante aqueceu junto a Marcos Leonardo, também ex-Santos, que passou pelo Benfica ao sair do Brasil.

As próximas partidas da seleção brasileira serão em novembro, contra Venezuela, dia 14, e Uruguai, dia 19, em Salvador. Uma convocação de Neymar vai depender da evolução do atacante nos treinamentos, mas ele volta a estar na mira de Dorival Júnior. Por não estar inscrito na Liga Saudita, ele só pode entrar em campo em mais uma oportunidade antes da próxima convocação de Dorival, em duelo com o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões asiática.