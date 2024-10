João Paulo treina com bola e fica mais perto de retornar ao Santos após grave lesão

O goleiro João Paulo está cada vez mais próximo de voltar a defender o Santos após uma grave lesão, no Tendão de Aquiles esquerdo, sofrida no dia 24 de maio. Ele treinou em campo nesta segunda-feira e animou os torcedores sobre o andamento de sua recuperação. No entanto, como o clube paulista tem apenas mais seis compromissos nesta temporada, a expectativa é que o retorno oficial aconteça apenas em 2025.

A esposa de João Paulo, Juliane Costa, foi a responsável por ter 'vazado' o vídeo do goleiro treinando com bola, ao lado dos preparadores físicos do clube e ainda em separado do elenco. O jogador, que chegou a disputar 23 partidas sob o comando do técnico Fábio Carille, tem sido substituído por Gabriel Brazão, que, inclusive, será o titular no próximo compromisso do clube na Série B. O desafio é diante do Ceará, às 19h, na Vila Belmiro.

Para a partida, o Carille terá boas novidades. O zagueiro Gil, o lateral Escobar e o volante Diego Pituca cumpriram suspensão na derrota para a Chapecoense, por 3 a 2, na quarta-feira, e estão de volta. Todos devem iniciar o confronto com o Ceará entre os titulares.

Já o lateral JP Chermont é dúvida. Ele deixou o campo contra a Chapecoense reclamando de dores musculares. Caso seja vetado, Hayner aparece como substituto imediato para a posição. Carille ainda indicou uma mudança no ataque, com a saída de Willian Bigode e o retorno de Otero.

Contra o Ceará, o Santos defenderá mais uma vez a liderança da Série B. O time paulista tem 56 pontos, mesma pontuação do Sport, que leva a pior no saldo de gols: 20 a 13. Novorizontino, com 54, e Mirassol, com 52, completam o G-4.

Para seguir na primeira posição, o Santos se apega no tabu de nunca ter perdido para o Ceará atuando como mandante. Desta forma, eles já se enfrentaram em nove oportunidades, com cinco vitórias do time paulista e quatro empates.