BID antecipa São Paulo, e Alisson renova contrato até dezembro de 2027

O Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, antecipou o São Paulo e divulgou o novo vínculo contratual do meia Alisson, válido até dezembro de 2027. O contrato anterior do atleta, que se recupera de uma grave lesão no tornozelo, terminaria em 2026. Com isso, a ampliação foi de um ano.

Alisson se lesionou na partida frente ao Grêmio, em julho. Em um primeiro momento, o retorno era estipulado apenas para 2025. No entanto, o meia respondeu bem aos tratamentos e tem chance de voltar ainda nesta temporada para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo trata a situação com cautela e não vai queimar etapas para colocar o jogo de volta em campo. Com 35 anos, Alisson já defendeu a camisa tricolor em 130 oportunidades, com sete gols marcados, 11 assistências e dois títulos, a Copa do Brasil, de 2023, e a Supercopa Rei, de 2024. O atleta vinha sendo um dos pilares do elenco, antes de se lesionar