Fluminense treina de olho no Athletico-PR, mas faz mistério sobre situação de Thiago Silva

O Fluminense fez o seu último treino visando a partida com o Athletico-PR, nesta terça-feira, às 19h30, no Maracanã, em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes fez mistério a respeito da situação do zagueiro Thiago Silva, que foi desfalque nos últimos compromissos do clube por causa de um problema no calcanhar.

Thiago Silva vem desfalcando o Fluminense desde quando jogou no sacrifício diante do Atlético-MG, pela Copa Libertadores, no dia 25 de setembro. O clube afirmou que só irá dar uma atualização sobre a situação do defensor nesta terça-feira. No entanto, é improvável que o defensor retorne já contra o Athlético-PR.

O meia Nonato também é dúvida. Ele teve uma fratura no nariz durante partida contra o Botafogo, voltou a treinar na semana passada utilizando uma máscara protetora na região, mas não foi relacionado para o clássico. A tendência é que, contra o Athletico-PR, fique ao menos entre os suplentes.

Opção no ataque, Keno pode aparecer entre os titulares da equipe contra o Furacão. Com a lesão de Kevin Serna, que pode só voltar a atuar no ano que vem, o jogador é um forte candidato a assumir a posição. No clássico disputado na semana passada, Marquinhos foi o escolhido por Mano para começar jogando no setor. Alternando com Diogo Barbosa, Marcelo, que volta de suspensão, também não tem a titularidade garantida e tem chance de iniciar no banco de reservas.

Conforme Mano Menezes indicou na última atividade do elenco, o Fluminense deve ter contra o Athletico-PR: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Lima e Kauã Elias.

Com a vitória sobre o Flamengo, o Fluminense ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento e já aparece na 15ª posição, com 33 pontos, um a mais do que o Corinthians, o primeiro dentro do descenso.