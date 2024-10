Chefe da McLaren reclama de punição a Norris por ultrapassagem em Verstappen: 'Inapropriada'

A McLaren está indignada com a penalidade de cinco segundos aplicada a Lando Norris após ultrapassagem sobre Max Verstappen na volta 52 do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, neste domingo. Segundo o chefe da escuderia, Andrea Stella, a punição que custou o terceiro lugar foi "inapropriada". A alegação dos comissários é que o inglesa ganhou vantagem fora da pista.

Na curva 12, Verstappen estava na linha interna enquanto o britânico tentava passar por fora - ambos desviaram para fora da linha branca e quando voltaram à pista, Norris já havia lutado para abrir caminho na frente. A penalidade custou o terceiro lugar, que ficou com Verstappen, agora 57 pontos à frente na disputa pelo título.

"Minha opinião é que a maneira como os comissários interferiram em uma bela disputa de automobilismo foi inapropriada porque ambos os carros saíram da pista, então ambos os carros ganharam vantagem", disse Stella à Sky Sports.

"É uma pena porque nos custou um pódio, nos custou uma corrida em que ficamos pacientes depois de sermos empurrados para fora na primeira volta, na primeira curva. Nós aceitamos. Tendo dito muito claramente nossa posição, esse tipo de decisão dos comissários não pode ser apelada", lamentou.

As declarações de Stella não foram após o calor do resultado e sim depois de análise de vídeo da manobra. "Nós checamos o vídeo várias vezes. Ele está indo direto, (Verstappen) está saindo da pista tanto quanto Lando está fazendo, não dando chance para Lando completar a manobra", disse Stella. "Se eu fosse jornalista, eu teria feito um pouco de estatística: quantas vezes Max usou esse jeito para se defender?", questionou o dirigente.

E a bronca não parou por aí. "Ambos os carros saem da pista, então acho que ambos os carros estão ganhando vantagem, se é que há uma vantagem ganha. Para nós, essa manobra foi pelo menos neutra, mas quando vi que havia uma investigação, tive quase certeza de que foi porque Max empurrou Lando para fora da pista. Na verdade, dissemos imediatamente a Oscar para fechar cinco segundos em Max porque podia haver uma posição em jogo", continuou, crendo que o piloto da Red Bull seria o punido.

"A interpretação dessa situação entre a McLaren e os comissários é totalmente oposta. Estou surpreso que os comissários nem sentiram a necessidade de discutir com os pilotos após a corrida", reclamou Stella. "É uma situação incerta. Tem de obter a opinião dos pilotos, obter tempo para avaliar a situação com o nível de detalhes que é necessário quando a situação não é tão clara. Onde está a urgência de interferir no resultado de uma corrida, com um campeonato em jogo, só porque você tem que tomar a decisão em 60 segundos?"

O dirigente espera que tais penalidades sejam revistas no regulamento pelo bem, da Fórmula 1. "É um ponto de interrogação que eu acho que os administradores devem encarar construtivamente, positivamente. É realmente necessário tomar uma decisão tão rapidamente e, na nossa opinião, tão erradamente?", questionou. "Não quero parecer que estou criticando as pessoas, estou apenas criticando a abordagem. Ser um administrador é um trabalho muito difícil, então, se você estiver incerto, dê a si mesmo tempo, dê a si mesmo o caminho para ser o mais preciso possível."