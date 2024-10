CBF exalta volta de Neymar: 'Representação da magia do futebol brasileiro'

Neymar sofreu uma séria lesão no joelho esquerdo durante o duelo com o Uruguai, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 em outubro do ano passado. Ele se chocou com o meia De La Cruz e deixou o campo de maca.

Após ser submetido a exames, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O atleta passou por cirurgia e desde então vem cumprindo um processo de recuperação.

Sem o atacante, a seleção brasileira vem fazendo uma campanha irregular nas Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe comandada por Dorival Júnior ocupa o quarto lugar na classificação com 16 pontos. Líder isolada, a rival Argentina lidera a competição (22).