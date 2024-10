Arteta usa 'dor da derrota' no Inglês para cobrar reação do Arsenal na Liga dos Campeões

O inesperado revés para o Bournemouth na rodada do fim de semana do Campeonato Inglês vai servir de lição para o Arsenal buscar uma recuperação na Liga dos Campeões. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico Mikel Arteta disse que vai usar a dor da derrota para cobrar uma resposta imediata de sua equipe visando o duelo diante do Shathar Donestsk, pela Liga dos Campeões.

"Precisamos reagir após um resultado desses. Vamos seguir em frente, canalizar a dor dessa derrota para usar amanhã (terça-feira) à noite contra a equipe deles", comentou o treinador espanhol.

O resultado afastou a equipe de Londres momentaneamente da briga direta pelo primeiro lugar no Nacional. Estacionado nos 17 pontos, o Arsenal ocupa a terceira colocação. O Liverpool surge como líder isolado (21).

Com quatro pontos em duas rodadas na Liga dos Campeões, Arteta sabe da necessidade que o Arsenal tem de superar o rival ucraniano, ainda mais pelo fato de atuar como mandante. O treinador aproveitou a coletiva para demonstrar sua insatisfação quanto aos cartões vermelhos que têm complicado a equipe.

"Não podemos continuar jogando com dez homens. Precisamos urgentemente erradicar esse problema. Temos que focar nisso", comentou. A expulsão de William Saliba contra o Bournemouth marcou o terceiro cartão vermelho do Arsenal em oito jogos do Campeonato Inglês.

Diante de um adversário que ainda luta por uma vitória na Liga dos Campeões (o Shakthar tem um empate e uma derrota até aqui), Arteta pede atenção ao time para concretizar a reabilitação da equipe. "Precisamos fazer o nosso jogo", disse.