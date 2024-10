Gerson exalta 'coragem e personalidade' do Flamengo e dedica vaga na final a Bruno Henrique

O Flamengo está na final da Copa do Brasil diante do Atlético-MG. O time carioca conseguiu segurar o Corinthians mesmo jogando com um a menos desde os 28 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Henrique recebeu cartão vermelho direto após cometer falta dura em Matheuzinho.

Em entrevista após a partida, o meio-campista Gerson, que foi um dos destaques do jogo, falou sobre o bom desempenho do time e comentou a expulsão de Bruno Henrique. De acordo com o meia, os atletas correram ainda mais para garantir a vaga em homenagem ao companheiro. Após o cartão vermelho, o técnico Filipe Luís promoveu a entrada do zagueiro Fabrício Bruno no lugar do atacante Gabigol.

"Difícil, com um a menos, mas quando o Bruno foi expulso ali numa infelicidade, estava só olhando a bola, acertou o Matheuzinho, mas sem querer também é falta. Triste, mas eu disse para ele que íamos buscar a classificação por ele. Ele merece. Tenho um carinho enorme. Ele luta pela gente sempre até o final. Tínhamos de classificar por ele. Colocamos nosso ritmo de jogo, tivemos personalidade, tivemos chances para abrir o placar", disse Gerson na beira do campo.

O atleta pontuou ainda que o Flamengo teve oportunidades para fazer gol, mas celebrou o bom trabalho defensivo, que conteve as iniciativas do Corinthians na partida e foi determinante para que o resultado terminasse com sem gols, o eu interessava devido à vitória por 1 a 0 no Maracanã.

"A gente pôs o nosso ritmo no jogo, tivemos coragem e personalidade para jogar. Tivemos chance de abrir o placar, mas não tomamos gol, que foi o mais importante. Estou muito feliz pela classificação e agora é pensar na final", disse Gerson.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam em dois jogos em busca do título da Copa do Brasil. Os jogos ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro e os mandos de campo serão sorteados na próxima quinta-feira, às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Antes de garantir sua vaga na final, o Flamengo já tinha assegurado uma premiação de R$ 19.635 milhões, acumulados a partir da terceira fase, quando ele entrou na competição por ter disputado a Copa Libertadores. Caso seja vice-campeão vai receber mais R$ 31,5 milhões, totalizando R$ 51,135 milhões. Mas se for campeão, receberá a quantia de R$ 73,5 milhões, totalizando R$ 93,135 milhões.