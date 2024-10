Verstappen 'absolve' acidente de Russell por não ter obtido a pole: 'Isso acontece'

Max Verstappen não culpou George Russell por não ter obtido a pole position no GP dos Estados Unidos, neste sábado, em Austin. O holandês estava em uma volta rápida quando a sessão ficou sob bandeira amarela por causa da batida do britânico.

"Isso acontece", disse Verstappen. "A qualificação nem sempre está sob seu controle", disse o piloto da Red Bull, que vai largar na segunda posição no grid.

Verstappen pareceu confiante com o desempenho do carro, após a vitória na corrida sprint, antes da classificação. "Parece um pouco como nos velhos tempos", disse o líder do campeonato após a vitória na sprint.

"Estamos na primeira fila, pelo menos. O potencial para uma vitória está lá", disse Verstappen, que não larga na pole position em Austin desde 2021, mas venceu a corrida em 2022 e 2023.

Verstappen lidera o campeonato com 339. Lando Norris, pole position em Austin, é o segundo colocado na classificação, com 285 pontos. Depois dos Estados Unidos, vão restar mais cinco corridas para o fim da temporada: México, Brasil, Las Vegas, catar e Abu Dabi.