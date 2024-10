Real Madrid sofre, mas vence Celta e se une ao Barcelona na liderança do Espanhol

Com Eder Militão e Vinícius Júnior em campo, recuperados de lesão, o Real Madrid derrotou o Celta, neste sábado, fora de casa, por 2 a 1, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time do técnico Carlo Ancelotti chegou aos mesmos 24 pontos do Barcelona, mas a equipe catalã ainda joga na rodada.

O começo do jogo foi atípico com o Celta sendo perigoso nos contra-ataques, ao somar duas chances para abrir o placar nos primeiros seis minutos. Hugo Álvarez chutou para fora e Swedberg parou na defesa de Courtois.

Com dificuldade para furar o bloqueio do Celta, o Real arriscou de longe, com Valverde, mas Guaita defendeu. Aos poucos os astros do Real começaram a aparecer mais na partida, com orientações de Ancelotti.

O primeiro gol surgiu aos 19 minutos, quando Camavinga roubou uma bola e Mbappé acertou um lindo chute no ângulo para abrir o placar para o Real Madrid.

O gol não diminuiu o entusiasmo do Celta, que continuou agressivo, sempre sob o comando de Iglesias nas jogadas de ataque, mas faltou qualidade para obter pelo menos o empate nos primeiros 45 minutos.

O Real voltou para o segundo tempo dando a impressão de estar mais ligado. Bellingham por pouco não aumentou a vantagem antes do primeiro minuto. Mas o Celta não se intimidou e conseguiu o empate, aos cinco minutos, com Swedberg, após bela jogada pela direita e cruzamento de Mingueza.

Apagado na partida, Vinícius Júnior chegou a marcar, aos oito minutos, depois de passe de Mbappé, mas o lance foi impugnado por causa de impedimento.

Incomodado com o empate no placar, o Real passou a pressionar o Celta, mas se expôs aos contra-ataques do time da casa. Aos 14, Swedberg quase marcou o segundo.

Aos 17, Ancelotti colocou Modric e Rodrygo em campo e não demorou para que a produção do Real fosse bem melhor. Aos 20, o brasileiro tocou para o croata, que 'descobriu' Vinícius Júnior na área. Com um drible no goleiro, o camisa 7 fez 2 a 1.

O Celta não se entregou e só não empatou a partida, aos 23 minutos, porque Courtois fez outra bela em finalização de Bamba. Aos 31, Alfón González exigiu outra intervenção do goleiro belga. Aos 46, Douvikas perdeu grande oportunidade para o empate, que desta forma ajudou o time de Madri somar mais três pontos.

A rodada teve outras partidas neste sábado: Athletic Bilbao 4 x 1 Espanyol, Osasuna 1 x 2 Real Bétis e Gurina 0 x 1 Real Sociedad.