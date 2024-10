Yuri Alberto é punido pelo STJD e pode desfalcar o Corinthians no clássico contra o Palmeiras

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta sexta-feira os envolvidos no incidente ao final do clássico entre Corinthians e Flamengo, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e realizado no dia 1º de setembro. A partida foi vencida pelo time paulista pelo placar de 2 a 1 e no encerramento do duelo os atletas se envolveram em uma confusão. O atacante Yuri Alberto e o zagueiro Cacá foram punidos com dois jogos de suspensão. Já o meia flamenguista Carlos Alcaraz pegou uma pena mais pesada: quatro partidas de ausência.

O caso foi julgado em sessão da Terceira Comissão Disciplinar. Yuri Alberto foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por praticar jogada violenta em Wesley. Por já ter uma automática diante do Cuiabá, ele corre o risco de desfalcar o time corintiano no clássico com o Palmeiras.

Cacá foi denunciado no artigo 250 (ato hostil ou desleal). Por já ter cumprido um jogo, ele ficaria ausente de apenas mais um compromisso na 31ª rodada da competição nacional. Pelo lado do Flamengo, Alcaraz foi citado por "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem".

Os clubes também foram multados. Os auditores puniram o clube paulista em multa total de R 13 mil. Já o Flamengo ai ger de desembolsar a quantia de R$ 8 mil. A decisão é de primeira instância e cabe recurso ao Pleno.

Além dos atletas, um integrante da comissão técnica e um dirigente corintiano sofreram sanções. O auxiliar Emiliano Diaz pegou um jogo de gancho por assumir conduta contrária à disciplina da ética do esporte. O diretor Fabinho Soldado foi denunciado por desrespeitar a arbitragem e sofreu uma suspensão de 15 dias. Completando a lista de suspensões estão os gandulas Thiago Rezetti e Alessandro da Silva (20 dias fora).

No clássico, Yuri Alberto foi expulso por entrada violenta em Wesley. O lance gerou uma briga generalizada e Alcaraz acertou um soco no zagueiro Cacá, que segurou o pescoço do jogador rubro-negro.

Os dois times voltam a se encontrar neste domingo, na Neo Química Arena, em partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o compromisso de ida por 1 a 0 e depende de um empate para se garantir na decisão. O Corinthians precisa de uma vitória por dois gols de vantagem para ficar com a vaga no tempo normal. Triunfo da equipe paulista por um gol leva a definição para os pênaltis.