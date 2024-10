STJD mantém punição e goleiro Pedro Rocha desfalca a Ponte Preta em dérbi na Série B

O goleiro Pedro Rocha será desfalque na Ponte Preta no Dérbi 208 diante do Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a punição de quatro jogos após expulsão por agressão. Em outro julgamento, o lateral-esquerdo Gabriel Risso pegou apenas um jogo, já cumprido, e está liberado para o clássico.

Pedro Rocha foi suspenso por quatro jogos, cumpriu apenas um e estava atuando por conta de um efeito suspensivo até a data do novo julgamento, realizado nesta sexta-feira. A decisão foi de manter os quatro jogos de suspensão. Sendo assim, ele precisa cumprir mais três: Guarani, Brusque e Mirassol.

No duelo com o Sport, em 27 de julho, a Ponte Preta foi derrotada por 3 a 1 na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pela 18ª rodada. Pedro Rocha foi expulso aos 49 minutos do segundo tempo por dar um soco nas costas do adversário, como foi relatado na súmula.

O goleiro da Ponte Preta fez uma defesa na pequena área e acabou se chocando com um defensor do Sport. Pedro Rocha se irritou com a pancada e revidou com um soco. Ele foi denunciado no artigo 254-A, por 'praticar agressão física durante a partida'. A punição para esses casos varia de quatro a 12 jogos de suspensão.

O técnico Nelsinho Baptista tem duas opções para montar o time: Luan Ribeiro e William. Luan atuou em apenas dois jogos na temporada, no empate sem gols com o Brusque e na vitória por 1 a 0 diante do Avaí, em 4 de agosto, quando Pedro Rocha cumpriu a suspensão da expulsão citada.

A outra opção é William, de 26 anos, que fez oito partidas na temporada pelo Santa Cruz, sendo a última em 16 de março. Ele ainda não atuou pelo time paulista. A Ponte Preta costuma revezar os goleiros reservas, estratégia que daria chance para William. Entretanto, isso não está confirmado, ainda mais por se tratar de um dérbi.

Já Gabriel Risso poderia pegar até seis jogos de suspensão por conta da expulsão na derrota para o América-MG, por 2 a 0, após entrada forte em Juninho. Como já cumpriu um jogo automaticamente, está liberado para jogar.

Para o restante da escalação, o técnico Nelsinho Baptista tem o desfalque do volante Emerson Santos. A vaga ficará entre Hudson e Ramon Carvalho. O zagueiro Mateus Silva volta de suspensão, disputando com Joilson e Nilson Júnior. O time ainda terá o retorno do atacante Jeh, que se recuperou de lesão muscular na coxa e treinou normalmente, mas ainda não se sabe se iniciará como titular ou reserva.

Na última rodada, a Ponte Preta foi derrotada pelo Ceará, por 1 a 0, fora de casa, e ocupa a 16ª colocação, uma fora da zona de rebaixamento (Z-4), com 35 pontos. Dentro de casa, venceu o Botafogo por 1 a 0 na última partida, encerrando jejum de cinco jogos, sendo quatro derrotas seguidas.

O Dérbi 208, pela 32ª rodada, com o Guarani será realizado no domingo, às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O adversário está na lanterna (20º) com 28 pontos, mas chega motivado após vencer o CRB por 2 a 1.