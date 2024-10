São Paulo se reapresenta, Zubeldía prioriza recuperação física e time recebe visita de Miranda

Após ganhar um dia de folga depois da vitória de 3 a 0 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira com um objetivo traçado pela comissão técnica: recuperar os jogadores fisicamente. A ideia é ter o elenco descansado e bem treinado para o próximo compromisso, diante do Criciúma, agendado para o dia 26 (sábado que vem).

Os titulares que enfrentaram o Vasco fizeram uma atividade regenerativa enquanto os demais atletas foram para o campo. Zubeldía contou com os retornos de Bobadilla e Ferraresi e Jamal, que defenderam o Paraguai, a Venezuela e a Irlanda do Norte respectivamente, neste período de Data Fifa.

Para o duelo com o Criciúma, Arboleda, Alan Franco e André Silva ficam à disposição do treinador. O trio cumpriu suspensão diante do Vasco, em Campinas, e reforça o São Paulo em Santa Catarina.

O técnico argentino organizou um circuito de exercícios físicos no gramado antes de iniciar o treino com bola, que começou com foco em fundamentos técnicos e na sequência teve um ensaio de finalizações. Por fim, houve enfrentamentos em campo reduzido alternados com exercícios aeróbicos intermitentes.

O treino do São Paulo foi marcado por uma visita ilustre. Ídolo do clube, o zagueiro Miranda esteve no CT da Barra Funda e conversou com os jogadores. Com passagem vitoriosa no Morumbi, ele tem, entre os títulos mais importantes, a conquista do tricampeonato brasileiro entre 2006 e 2008.

Com 50 pontos, a equipe paulista se beneficiou da derrota do Flamengo no clássico com o Fluminense para entrar na briga direta pelo G-4. Apenas um ponto separa os são-paulinos do rival rubro-negro, quarto colocado na classificação do Brasileiro.