Ex-Real Madrid descobre em exame de DNA que não é pai da criança para quem fez uma tatuagem

O ex-jogador do Real Madrid Vinicius Tobias, de 20 anos, descobriu por meio de um teste de DNA que não é pai da filha da influenciadora Ingrid Lima, com quem teve um relacionamento. Maitê, a criança que nasceu há pouco mais de um mês, já tinha recebido uma tatuagem em sua homenagem. O atleta brasileiro não se pronunciou publicamente após a descoberta.

A mãe da menina, porém, falou sobre o caso em suas redes sociais. "Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo, e nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa e ele também. Ambos seguiram suas vidas. No meio disso tudo, veio a Maitê, e decidimos fazer um teste de DNA", explicou Ingrid.

Vinicius, hoje jogador do Shakhtar Donetsk, e Ingrid Lima chegaram a se casar em 2021. Neste ano, em fevereiro, anunciaram a gravidez da influenciadora. "Eu poderia vir aqui e explicar detalhe por detalhe, foto por foto de como tudo isso começou. Porém, não é minha intenção prejudicar ninguém", disse ainda.

"A Maitê não é filha do Vinicius. Peço de coração mesmo para vocês pararem de atacar ele. Foi a pedido meu ele não comparecer no parto, não postar nada sobre a Maitê até o exame sair. Eu e o Vinicius já sentamos e conversamos e nos resolvemos amigavelmente", pediu a influenciadora.

Não foi anunciado quem seria, de fato o pai da criança. "Eu desejo as melhores coisas do mundo para ele. Que ambos possam seguir sua vida em paz", finalizou.

Formado na base do Internacional, Vinicius foi transferido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, aos 18 anos. Na mesma temporada, foi emprestado para o Real Madrid. O jogador retornou ao clube ucraniano em julho deste ano.