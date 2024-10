Diego Pituca convoca torcida para ajudar o Santos em reta final da Série B: 'Precisamos deles'

Ausente na derrota de 3 a 2 para a Chapecoense por estar suspenso, o volante Diego Pituca é uma das novidades do técnico Fábio Carille no time do Santos, que busca a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Ceará, na próxima terça-feira, na Vila Belmiro.

Ele participou do treinamento realizado na manhã desta sexta-feira e disse que o time está centrado nos seis jogos que restam para o encerramento da competição. Identificado com o clube, ele fez um apelo aos torcedores.

"Precisamos deles. Vamos chamar a torcida para nos apoiar. Não podemos perder pontos em casa, ainda mais agora que estamos em uma reta final. São mais seis decisões e temos que dar a nossa vida", comentou o atleta.

Pituca comentou sobre o adversário e disse que o confronto ganha ainda mais importância por se tratar de um duelo direto na luta pelo acesso. Líder com 56 pontos, a equipe santista tem um jogo a mais que o segundo colocado Novorizontino (54). O Ceará contabiliza 48 e está em busca de uma vaga entre os quatro melhores na classificação.

"É a nossa oportunidade de deixar o Ceará para trás. Vamos entrar com força total para buscar essa vitória, que será muito importante para conseguirmos o nosso objetivo o mais rápido possível", comentou.

Carille comandou um treino técnico para os atletas que entraram a partir do segundo tempo no jogo com a Chapecoense. Já os titulares realizaram um trabalho físico. Além de Pituca, ele vai poder contar com mais dois nomes que estavam suspensos: o zagueiro Gil e o lateral-esquerdo Escobar. O volante Tomás Rincón e o boliviano Miguelito, que retornaram da Data Fifa, reforçaram o elenco no treino desta sexta-feira.