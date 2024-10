Piqué crítica calendário e detona formato do Mundial de clubes: 'Melhor ter menos jogos'

O calendário inchado de jogos na Europa ganhou mais um crítico nesta quinta-feira. O ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, criticou o formato das competições e até sugeriu uma alternativa: diminuir o número de equipes nos torneios.

"São muitos jogos e agora vemos jogadores dizerem: 'Vejam, nós vamos nos lesionar'. Há sempre um jogo a cada três dias e não temos tempo de descansar no verão. Eu sugeriria reduzir as partidas. Ao invés de 20, porque não fazem campeonato com 16 times", afirmou o ex-jogador.

Presente em um evento esportivo de lideranças em Londres, ele comentou sobre a criação da Liga das Nações e o novo formato do Mundial de clubes. Segundo Piqué, essas competições só visam lucros e prejudicam o desempenho dos atletas.

"Eu perguntaria a Uefa: 'Por que criaram a Liga das Nações, que é uma nova competição complicada de seguir?’", afirmou. Dentro de sua linha de raciocínio, o questionamento também seria feito à Fifa já que o ex-atleta não aprovou o novo formato do Mundial de Clubes.

"Não façam este Mundial de Clubes que criaram. Entendo que queiram gerar mais receitas, mas para o bem do futebol acho que poderia ser muito melhor ter menos partidas, mas mais experiências premium e exclusivas. Seria mais fácil entreter o público, e os jogadores teriam menos jogos", afirmou.

O pronunciamento de Piqué é apenas mais um entre várias opiniões que foram expressadas por atletas, técnicos e dirigentes. Os meias Rodri e De Bruyne, e o técnico Pep Guardiola, já se manifestaram sobre o tema e pediram uma reformulação para diminuir o número de partidas ao longo da temporada.

As principais ligas do futebol europeu e a FifPro, sindicato internacional dos atletas também se posicionaram de forma contrária ao modelo atual no calendário dos jogos.