Nadal perde de Alcaraz em torneio de exibição e faz último clássico com Djokovic pelo 3º lugar

O último clássico da brilhante carreira do espanhol Rafael Nadal deve ser diante do sérvio Novak Djokovic, pela disputa do terceiro lugar do Six Kings Slam, torneio de exibição que acontece em Riad, na Arábia Saudita. O encontro mais celebrado e intenso dos últimos anos nas quadras ganhou nova edição após uma quinta-feira de derrotas.

O tão esperado último encontro entre dois dos principais nomes das últimas duas décadas, ao lado do suíço Roger Federer, foi definido após os veteranos serem superados por segundo colocado e líder do ranking, respectivamente.

Aos 38 anos, Nadal anunciou o adeus das quadras após lutar com as dores no corpo nos últimos meses. Em novembro, ele oficialmente abandona a raquete com a qual obteve tantas glórias. Até lá, vai dando seus últimos golpes.

Nesta quinta, em Riad, Djokovic e o italiano Jannik Sinner entraram em quadra na abertura da rodada dos jogos de exibição. E o líder do ranking comprovou o bom momento e repetiu a vitória da final do Masters 1000 de Xangai de domingo, desta vez com mais sofrimento.

Depois de ganhar o primeiro set por 6/2, o italiano permitiu o empate, ao levar 7/6 (7/0). No set decisivo, quebrou no primeiro game e permitiu a reação do sérvio de imediato, algo que se repetiu para ficarem em 4 a 4. A terceira quebra, contudo, acabou decisiva, pois depois não desperdiçou o serviço e fechou em 6 a 4 após 2h27.

Em clássico espanhol que serve de passagem do bastão de Nadal para o prodígio Alcaraz, a diferença de 17 anos se fez presente em vitória rápida do número 2 do mundo por duplo 6/3 após somente 1h18. Os dois melhores da atualidade definirão o título, mas os olhares estarão voltados para a disputa entre dois gigantes das quadras.

Djokovic, desde o anúncio de adeus de Nadal, jamais escondeu que "seria uma honra" enfrentar Nadal mais uma vez. Os deuses das raquetes parecem tê-lo ouvido e o embate será em Riad.