MP da França reabre investigação de suposta discriminação do PSG na busca por atletas

O Ministério Público da França reabriu uma investigação para apurar se há discriminação por parte do Paris Saint-Germain no recrutamento de novos jogadores. O caso, iniciado anos atrás, foi reaberto em maio deste ano e teria como fundamento a denúncia de que os olheiros do clube francês traçaram perfis de potenciais jogadores com base em suas origens.

A reabertura da investigação foi confirmada pelos promotores franceses à agência de notícias The Associated Press. Inicialmente, o caso foi encerrado em agosto de 2022. Mas foi retomado após nova queixa de "discriminação com base na origem e armazenamento informatizado de dados que revelam origens raciais ou étnicas".

A lei francesa proíbe o armazenamento de dados pessoais que revelem as origens raciais ou étnicas das pessoas. Apesar disso, o PSG já reconheceu que formulários com conteúdo ilegal foram utilizados no período entre 2013 e 2018. Mas rejeitou a responsabilidade pela política depois que o site Mediapart informou que os olheiros do clube eram orientados a mencionar a origem de potenciais novos jogadores em quatro categorias: "Francais" (francês), "Maghrebin" (Norte de África), "Antilhais" (Índia Ocidental) e "Afrique noire" (Africano Negro).