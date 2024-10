Endrick concorre ao prêmio Golden Boy, dado ao melhor sub-21 do mundo

O atual campeão do troféu é colega de equipe de Endrick no Real Madrid, o meio campista Jude Bellingham, que levou o prêmio em 2023. Desde a criação do Golden Boy, em 2003, apenas dois brasileiros já conseguiram vencer. E isso aconteceu em dois anos consecutivos. Primeiro em 2008, com Anderson que jogava no Manchester City, e no ano seguinte quando Alexandre Pato, que atuava no Milan, levou o troféu.

Para definir o vencedor, o jornal italiano tem feito uma parceria com a Football Benchmark, empresa que fornece dados e análises no esporte. A partir disso, é elaborado um ranking, analisado mensalmente, para avaliar o desempenho dos jogadores. Para a conquista do prêmio é levado em consideração o ranking e também a opinião de jornalistas esportivos.

Veja os indicados

Lamine Yamal (Espanha, Barcelona)

João Neves (Portugal, Benfica)

Warren Zaire-Emery (França, PSG)