Bia Haddad supera britânica e estreia com vitória no Torneio de Ningbo

Em bom momento nesta reta final da temporada, Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no Torneio de Ningbo, de nível WTA 500, na China. A atual número 10 do mundo venceu pela primeira vez a britânica Katie Boulter, 35ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5, em 2h26min de confronto.

O triunfo desta quinta-feira deixa a brasileira temporariamente na nona colocação do ranking. A posição pode mudar até a atualização da lista, na semana que vem, em razão dos resultados das rivais que estão dentro e nos arredores do Top 10. Mas, se a colocação se confirmar, será a melhor da carreira de Bia até agora.

Por ser sexta cabeça de chave da competição, disputada em quadra dura, Bia estreou diretamente nas oitavas de final nesta quinta. Agora, nas quartas de final, a brasileira terá pela frente a experiente espanhola Paula Badosa, 15ª do mundo, mas que já foi a número dois do ranking - nos últimos meses ela enfrentou seguidas lesões.

Bia e a espanhola estão empatadas no retrospecto geral, com uma vitória para cada lado. Ambas as partidas foram disputadas no ano passado.

Contra Boulter, a situação era diferente. Bia vinha de um retrospecto totalmente negativo, com três derrotas em três jogos, todos neste temporada. Em um deles, a brasileira desistiu ainda no primeiro set por questões físicas.

Nesta quinta, não deixou esse histórico afetá-la. Em um duelo equilibrado, Bia exibiu solidez do começo ao fim, jogando melhor nos pontos mais importantes da partida, principalmente no tie-break. Não houve quebras de saque no primeiro set.

No segundo, a brasileira aproveitou duas oportunidades para obter quebras sobre a rival e salvou quatro dos cinco break points obtido por Boulter, encaminhando o triunfo.