Thiago Silva é a dúvida de mano Menezes para escalar o Fluminense diante do Flamengo

O Fluminense encerrou nesta quarta-feira a preparação visando o clássico contra o Flamengo, marcado para esta quinta-feira, às 20h, no Maracanã. Com a necessidade de vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, o técnico Mano Menezes ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Thiago Silva.

O jogador treinou no final de semana, mas não está totalmente recuperado de uma lesão no calcanhar esquerdo. A decisão deve partir de uma conversa do comandante com o departamento médico do clube, além do próprio atleta, que vem realizando tratamento intensivo local.

Sem a experiência do defensor, Mano deve optar por Ignácio na zaga. O zagueiro, que vem de lesão no joelho, participou das atividades entre os titulares nos treinos da semana.

Mas Thiago Silva não é o único problema para o clássico. Keno e Marcelo cumprem suspensão. O colombiano Serna, machucado, está vetado. Diogo Barbosa é o substituto imediato para a lateral-esquerda. Já no ataque, o treinador analisou algumas opções.

Lima e Marquinhos foram testado na frente, mas a escalação não foi definida. Arias e Kauã Elias também estão à disposição para enfrentar o rival rubro-negro. No meio-campo, o uruguaio Bernal deve iniciar como titular. Martinelli e Ganso compõem o setor.

Com 30 pontos, o Fluminense tenta emplacar o segundo triunfo seguido já que derrotou o Cruzeiro na última rodada da competição. Já o Flamengo contabiliza 51 pontos e aparece na quarta posição.