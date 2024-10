Igor Jesus é destaque na Espanha: 'O 9 que conquistou o Brasil e colocou Endrick no banco'

Titular na seleção brasileira de Dorival Júnior, Igor Jesus, atacante do Botafogo, superou as expectativas nas partidas contra o Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Além de marcar em sua estreia, o camisa 19 foi importante na construção da goleada por 4 a 0 na noite desta terça-feira e se tornou destaque na imprensa estrangeira - em especial por deixar Endrick, do Real Madrid, no banco de reservas.

O jornal espanhol Marca destacou as boas atuações de Igor Jesus com a camisa do Botafogo. "O '9' que conquistou o Brasil... e colocou Endrick no banco", escreveu a publicação. Na ausência de Pedro, Dorival Júnior optou por ter o atacante do Botafogo como referência nas duas últimas rodadas das Eliminatórias. A aposta surtiu efeito, e Igor Jesus conseguiu ajudar a seleção a voltar a vencer, após derrota para o Paraguai, em setembro.

"Nunca abrimos mão da ideia de ter um atacante de ofício que não seja um atacante que saísse da área. É a característica do Igor e era a do Pedro. Eles saem no momento adequado e estão presentes no momento de finalizar", afirmou o treinador, antes da partida contra o Chile. "O Endrick ainda naturalmente vem buscando conhecer o seu clube, tem uma concorrência muito grande e tem dado seu recado. Quem sabe seja importante a experiência de um jogador com esse perfil nesse momento."

Igor Jesus foi um dos destaques do Brasil contra o Peru. O primeiro gol de Raphinha, de pênalti, surge após jogada individual de Igor Jesus na área. Além dele, Luiz Henrique, companheiro de Botafogo, entrou no segundo tempo e deu uma assistência para Andreas Pereira e marcou o seu gol, consolidando a goleada por 4 a 0. A dupla alvinegra já havia sido fundamental para a virada por 2 a 1 diante do Chile, em Santiago. Na ocasião, cada um marcou um dos gols na partida.

O nome do atacante já era observado por Dorival e o diretor de seleções Rodrigo Caetano. Aos 23 anos, ele foi contratado pelo Botafogo na janela do meio deste ano, sem custos. Ele estava no Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e havia marcados 16 gols nesta temporada. Pelo clube carioca, desde que chegou, já foram sete gols.

Antes mesmo de estrear pelo Botafogo, Igor Jesus recebeu uma proposta de contrato, mas o clube optou por segurá-lo. A área de scout já via a possibilidade de o atacante ser convocado para defender a seleção brasileira em um futuro breve. "Vocês estão conhecendo mais, mas já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo há alguns anos. Chamava muita atenção jogando pelo Coritiba", disse Dorival.

Nos Emirados Árabes Unidos, Igor Jesus tinha a possibilidade de se naturalizar e defender a seleção do Oriente Médio, caso optasse por seguir no futebol local. No entanto, o sonho de ser convocado pelo Brasil o fez se transferir, de fato, para o Botafogo, e retornar ao Brasil.

O atacante, natural de Cuiabá, no Mato Grosso, começou sua carreira no Coritiba. Em 2019, fez sua estreia na equipe profissional do clube paranaense. Em pouco mais de um ano, disputou 57 partidas pelo clube - que foram destacadas pelo treinador da seleção brasileira na convocação.

A venda aos Emirados Árabes Unidos rendeu cerca de US$ 2 milhões. Em sua passagem pelo mundo árabe, disputou 91 partidas e marcou 47 gols em quatro anos ao longo do período no Oriente Médio. Ao fim do contrato, optou por não renovar o vínculo, retornar ao Brasil e assinar o pré-contrato com o Botafogo. Estreou no clube alvinegro em julho, contra o Internacional, pelo Brasileirão.