Como fica a situação da seleção nas Eliminatórias da Copa após vitória sobre o Peru

A goleada do Brasil por 4 a 0 sobre o Peru na noite desta terça-feira, no Mané Garrincha, em Brasília, deu fôlego à seleção na tabela das Eliminatórias da Copa. Depois de flertar em sair da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil se consolida em quarto lugar e começa a abrir vantagem para quem vem atrás. Em dez jogos são cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

Com a vitória, o Brasil chegou a 16 pontos em 10 partidas. A seleção está empatada em número de pontos com o Uruguai, que está em terceiro. A Colômbia com 19 pontos é a segunda colocada e a Argentina, com 22, é a líder da tabela. Fechando o G-6 estão Equador e Paraguai, com 13 pontos, na quinta e sexta posições, respectivamente.

Nesta edição das Eliminatórias os seis primeiros colocados garantem uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. A seleção que ficar em sétimo vai disputar a repescagem numa última chance para obter a classificação para o Mundial.

O formato atual das Eliminatórias é novo, com mais vagas em razão da ampliação da própria Copa, que terá 48 seleções a partir de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Nas últimas edições, apenas os quatro primeiros tinham a vaga garantida e o quinto ia para a repescagem.

Os próximos compromissos do Brasil são em novembro. No dia 14, a seleção enfrentará a Venezuela, fora de casa, às 17h, pela 11ª rodada. Cinco dias depois, no dia 19, o Brasil receberá o Uruguai pela 12ª rodada, às 21h45. O jogo vai ser na Arena Fonte Nova, em Salvador.