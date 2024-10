Conheça Vanderson: lateral revelado pelo Grêmio será titular da seleção contra o Peru

A seleção brasileira vai entrar em campo na noite desta terça-feira com uma novidade na defesa. O técnico Dorival Júnior vai apostar na juventude de Vanderson para substituir o capitão Danilo na lateral direita no duelo com o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Vanderson fará sua estreia como titular, formando o quarteto da defesa com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. O lateral já vestiu a camisa amarelinha, começando no banco de reservas em duas partidas da seleção no ano passado. Desta vez, estará entre os 11 numa partida em que a vitória é quase obrigatória para o Brasil, no Mané Garrincha, em Brasília.

"A gente é o Brasil, a maior seleção do mundo. Acho que o Brasil tem que estar no topo sempre. Estamos atravessando uma mudança de ciclo. A gente tem que se adaptar a um novo trabalho, a uma nova filosofia. Isso leva algum tempo. A gente sabe que às vezes é complicado. A seleção brasileira tem que ganhar sempre", diz Vanderson, ciente da nova responsabilidade como titular da equipe.

O lateral está em sua quarta convocação para a seleção, sendo a primeira com Dorival Júnior. Na terceira, em outubro do ano passado, ele acabou sendo cortado da lista após ter lesão confirmada.

"Estar aqui é maravilhoso. Só quem está aqui, só quem sente esse ambiente, só quem sente o peso de vestir essa camisa sabe como é. Então, estar aqui é muito especial, muito gratificante, ainda mais tendo a oportunidade de mostrar dentro de campo. É a realização de um sonho, momento único. Vou aproveitar. Sei que esses momentos são maravilhosos", afirma o atleta.

Aos 23 anos, o lateral é pouco conhecido da torcida brasileira. Isso porque jogou por pouco mais de um ano entre os profissionais no Grêmio, entre 2020 e 2021. Por questões de lesões na equipe principal do tricolor, Vanderson foi promovido do time sub-23 rapidamente. Estreou entre os profissionais no dia 27 de dezembro de 2020.

Na temporada seguinte, foi um dos poucos jogadores do Grêmio que se destacaram no ano do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. As boas apresentações chamaram a atenção do mercado europeu. E ele acabou sendo negociado com o Monaco no início de 2022. Hoje é titular do clube que disputa o Campeonato Francês.

Vanderson nasceu em Rondonópolis (MT), onde defendeu o União Rondonópolis antes de migrar para o Rio Branco-SP e o Grêmio ainda na base. Pela proximidade de Brasília com o Mato Grosso, o jogador receberá apoio especial da família no Mané Garrincha.

"A família já está preparando para ir. Meus pais vão. Tenho parentes próximos que são de lá. Brasília é a capital e tenho certeza que vamos ser aclamados, como em todo lugar. Brasília não será diferente. O clima será maravilhoso", projetou Vanderson.